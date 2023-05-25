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Одна з країн ЄС заборонила короткі авіаперельоти: які причини

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Четвер 25 травня 2023 12:42
Одна з країн ЄС заборонила короткі авіаперельоти: які причини Фото: Аеропорт Ліона, Франція (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Франції заборонив авіакомпаніям виконувати регулярні внутрішні перельоти, якщо є альтернатива подорожувати залізницею. Це перша країна, яка запровадила такі умови на коротких рейсах.

Йдеться про маршрути із прямими поїздами, на яких час у дорозі не перевищує 2,5 годин, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

"Я присвятив себе цьому. Ми перші, хто це зробив", – сказав президент Франції Емманюель Макрон після публікації відповідного документа 23 травня.

У постанові уряду Франції №2023-385 йдеться про заборону на авіарейси між містами країни, якщо між ними є прямі залізничні сполучення із тривалістю поїздки до 2,5 годин. Також вказується, що поїзди мають курсувати більше 8 годин на день упродовж усього року.

Міністр уряду, відповідальний за цивільну авіацію, вестиме облік заборонених авіамаршрутів. Він інформуватиме авіакомпанії про маршрути, польоти на яких заборонені, двічі на рік – перед початком літнього та зимового сезону навігації.

Постанова про заборону коротких внутрішніх авіарейсів діятиме три роки. У такий спосіб Франція хоче зменшити викиди парникових газів, що утворюються під час польоту літаків.

Нагадаємо, ми писали, що фінська авіакомпанія пересадить своїх пасажирів на автобуси.

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