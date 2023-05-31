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Багаж уже розкіш. Європейська авіакомпанія запроваджує економію на пасажирах

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Середа 31 травня 2023 13:04
Багаж уже розкіш. Європейська авіакомпанія запроваджує економію на пасажирах Фото: Літак авіакомпанії Finnair (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із 1 червня фінська авіакомпанія Finnair скоротить сервісу в економічному та бізнес-класах. Йдеться про норми багажу за тарифами квитків.

Також компанія розсаджуватиме пасажирів на свій розсуд, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Найдешевший тариф економ класу Finnair перейменує з Light на Superlight, а норму ручної поклажі зменшать. До 1 червня із собою на борт можна брати валізу на колесах з габаритами 55х40х23 см та і особисту річ з максимальними розмірами 40х30х15 см. Разом вага поклажі має бути не більше 8 кг.

Тариф Superlight дозволить взяти в літак лише один предмет із максимальними габаритами 40х30х15 см. Покупку з аеропорту слід запакувати туди ж.

Щоб провозити дві сумки, як раніше, треба буде доплатити: 9 євро на рейсах у Фінляндії, Скандинавії, країнах Балтії, на всіх інших перельотах – 14 євро. Решту речей відправлятимуть в багажний відсік за додаткову плату.

Finnair пояснює обмеження ручної поклажі покращенням пунктуальності рейсів. Такий підхід кілька років застосовують лоукостери Ryanair та Wizz Air.

Також пасажирів з квитками Superlight, Light та Classic компанія розсаджуватиме на свій розсуд на вільні місця. За послугу вибору місця треба буде доплачувати.

У бізнес-класі також скоротять норми перевезення багажу – можна буде брати ручну поклажу габаритами 55х40х23 см та 40х30х15 см загальною вагою до 8 кг. Замість двох валіз по 32 кг пасажири зможуть везти одну – вагою до 23 кг.

Нагадаємо, ми писали, чому одна з країн ЄС заборонила короткі авіаперельоти.

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