Вже у січні. Авіакомпанія Ryanair скасовує рейси з аеропорту Варшава-Модлін

Бюджетна авіакомпанія Ryanair запланувала значні зміни у польотах із аеропорту Варшава-Модлін. Вже у січні скасують п'ять рейсів у різні країни.

Також зменшать частоту польотів до трьох італійських міст, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Ірландський лоукостер планує зменшити на 20% кількість рейсів із аеропорту Варшава-Модлін, що призведе до скасування 15 маршрутів. Також – скоротити частоту рейсів за 16 напрямками.

Вже у січні 2024 року авіаперевізник скасує 5 рейсів, зокрема, до Амману (Йорданія), Единбурга (Шотландія), Гельсінкі (Фінляндія), Неаполя (Італія) та Риги (Латвія).

Частота виконання рейсів буде зменшена на маршрутах із Варшави до Барі, Катанью і Тревізо в Італії.

Серед інших змін Ryanair – перенесення частини рейсів із Модліна до аеропорту Шопена, включаючи польотів до Неаполя, Болоньї та Ліверпуля. Ця зміна має на меті оптимізувати мережу сполучень авіакомпанії.

Також лоукостер скоротить кількість літаків, які базуються в аеропорту Модлін. Один із семи авіалайнерів переведуть до бази Ryanair у Кракові з наступного літнього розкладу.

Рейси, які будуть скасовані із 8 січня 2024 року:

Варшава – Амман;

Варшава – Единбург;

Варшава – Гельсінкі;

Варшава – Неаполь;

Варшава – Рига;

Рейси, які перенесуть із Модліна в аеропорт Шопена:

Варшава – Болонья;

Варшава – Ліверпуль;

Варшава – Неаполь.

Водночас авіаперевізник розширює свою маршрутну мережу. Зокрема, на весну 2024 року запланований початок нових рейсів із Болгарії, Італії та Боснії і Герцеговини.

Раніше ми писали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.

Також ми розповідали, що Ryanair запустив нові рейси Європою із 11 міст. Зокрема, із кількох європейських міст можна полетіти до Йорданії.