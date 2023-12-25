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Уже в январе. Авиакомпания Ryanair отменяет рейсы из аэропорта Варшава-Модлин

Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджетная авиакомпания Ryanair запланировала значительные изменения в полетах из аэропорта Варшава-Модлин. Уже в январе будут отменены пять рейсов в разные страны.

Также снизят частоту полетов в три итальянских города, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Ирландский лоукостер планирует снизить на 20% количество рейсов из аэропорта Варшава-Модлин, что приведет к отмене 15 маршрутов. Также – сократить частоту рейсов по 16 направлениям.

Уже в январе 2024 года авиаперевозчик отменит 5 рейсов, в частности, в Амман (Иордания), Эдинбург (Шотландия), Хельсинки (Финляндия), Неаполь (Италия) и Ригу (Латвия).

Частота выполнения рейсов будет уменьшена на маршрутах из Варшавы в Бари, Катанью и Тревизо в Италии.

Среди других изменений Ryanair – перенесение части рейсов из Модлина в аэропорт Шопена, включая полеты в Неаполь, Болонью и Ливерпуль. Это изменение имеет целью оптимизировать сеть сообщений авиакомпании.

Также лоукостер сократит количество самолетов, базирующихся в аэропорту Модлин. Один из семи авиалайнеров переведут в базу Ryanair в Кракове со следующего летнего расписания.

Рейсы, которые будут отменены с 8 января 2024 года:

  • Варшава – Амман;
  • Варшава – Эдинбург;
  • Варшава – Хельсинки;
  • Варшава – Неаполь;
  • Варшава – Рига;

Рейсы, которые перенесут из Модлина в аэропорт Шопена:

  • Варшава – Болонья;
  • Варшава – Ливерпуль;
  • Варшава – Неаполь.

В то же время авиаперевозчик расширяет свою маршрутную сеть. В частности, весной 2024 года запланировано начало новых рейсов из Болгарии, Италии и Боснии и Герцеговины.

Ранее мы писали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

Также мы рассказывали, что Ryanair запустил новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно полететь в Иорданию.

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