Із 11 міст. Ryanair запускає нові рейси Європою: куди можна буде полетіти
Бюджетна авіакомпанія Ryanair планує запустити 7 нових маршрутів, які з'єднають аеропорти у 8 країнах. Початок рейсів запланований на жовтень-листопад 2023 року.
Нові напрямки охоплять 9 міст у країнах та 2 – в Йорданії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Нові рейси заплановані із таких міст: Дублін, Марсель, Таллінн, Брюссель, Мадрид, Піза, Мілан, Рованіємі, Порту, Амман і Акаба.
Дешеві перельоти від Ryanair восени стануть доступні за таким графіком:
- Дублін (Ірландія) – Таллінн (Естонія) із 30 жовтня, двічі на тиждень;
- Марсель (Франція) – Амман (Йорданія) із 30 жовтня, двічі на тиждень;
- Порту (Португалія) – Піза (Італія) – із 31 жовтня, тричі на тиждень;
- Мілан Бергамо (Італія) – Рованіємі (Фінляндія) із 4 листопада, двічі на тиждень;
- Піза (Італія) – Амман (Йорданія) ііз 31 жовтня, двічі на тиждень;
- Брюссель Шарлеруа (Бельгія) – Амман (Йорданія) із 1 листопада, двічі на тиждень;
- Мадрид (Іспанія) – Акаба (Йорданія) із 2 листопада, 1 раз на тиждень.
Фото: Пасажири авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)
Раніше ірландський лоукостер анонсував запуск п'яти нових напрямів із жовтня. Нові рейси дозволять туристам бюджетно та швидко подорожувати повітрям між такими країнами: Угорщина та Іспанія, Італія та Франція або Чехія, Кіпр та Естонія, Ірландія та Франція.
Раніше ми розповідали, які норми провезення багажу діють на рейсах Ryanair у 2023 році.