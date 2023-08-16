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Із 11 міст. Ryanair запускає нові рейси Європою: куди можна буде полетіти

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Середа 16 серпня 2023 12:51
Із 11 міст. Ryanair запускає нові рейси Європою: куди можна буде полетіти Фото: Літак авіакомпанії Ryanair (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджетна авіакомпанія Ryanair планує запустити 7 нових маршрутів, які з'єднають аеропорти у 8 країнах. Початок рейсів запланований на жовтень-листопад 2023 року.

Нові напрямки охоплять 9 міст у країнах та 2 – в Йорданії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Нові рейси заплановані із таких міст: Дублін, Марсель, Таллінн, Брюссель, Мадрид, Піза, Мілан, Рованіємі, Порту, Амман і Акаба.

Дешеві перельоти від Ryanair восени стануть доступні за таким графіком:

  • Дублін (Ірландія) – Таллінн (Естонія) із 30 жовтня, двічі на тиждень;
  • Марсель (Франція) – Амман (Йорданія) із 30 жовтня, двічі на тиждень;
  • Порту (Португалія) – Піза (Італія) – із 31 жовтня, тричі на тиждень;
  • Мілан Бергамо (Італія) – Рованіємі (Фінляндія) із 4 листопада, двічі на тиждень;
  • Піза (Італія) – Амман (Йорданія) ііз 31 жовтня, двічі на тиждень;
  • Брюссель Шарлеруа (Бельгія) – Амман (Йорданія) із 1 листопада, двічі на тиждень;
  • Мадрид (Іспанія) – Акаба (Йорданія) із 2 листопада, 1 раз на тиждень.

Із 11 міст. Ryanair запускає нові рейси Європою: куди можна буде полетітиФото: Пасажири авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)

Раніше ірландський лоукостер анонсував запуск п'яти нових напрямів із жовтня. Нові рейси дозволять туристам бюджетно та швидко подорожувати повітрям між такими країнами: Угорщина та Іспанія, Італія та Франція або Чехія, Кіпр та Естонія, Ірландія та Франція.

Раніше ми розповідали, які норми провезення багажу діють на рейсах Ryanair у 2023 році.

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