Ryanair запускає нові рейси із 9 міст Європи: куди можна полетіти бюджетно

Для людей, які подорожують Європою літаками, з'являється все більше маршрутів, куди можна полетіти за бюджетною ціною. Лоукостер Ryanair запланував нові рейси між 9 містами за популярними напрямками.

Початок нових рейсів із Болгарії, Італії та Боснії і Герцеговини запланований на весну 2024 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Ірландський перевізник продовжує розширювати свою маршрутну мережу і планує додати нові рейси із Барі (Італія), Софії (Болгарія) та Сараєво (Боснія і Герцеговина) у березні – квітні 2024 року.

Зокрема, запустять такі рейси:

Барі – Малага (Іспанія) з 3 квітня тричі на тиждень;

Барі – Дубровник (Хорватія) з 31 березня 4 рази на тиждень;

Барі – Тулуза (Франція) з 1 квітня тричі на тиждень;

Софія – Копенгаген (Данія) з 31 березня 5 разів на тиждень;

Софія – Аліканте (Іспанія) з 1 квітня двічі на тиждень;

Сараєво – Брюссель (Бельгія) з 31 березня двічі на тиждень.

Також навесні та влітку можна буде полетіти з лоукостером за новими маршрутами із 8 європейських країн. Перевізник запланував 21 новий рейс за популярними туристичними напрямками, включно із курортними локаціями. Зокрема, із Польщі, Німеччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Австрії, Словаччини та Чехії можна буде полетіти Греції, Іспанії, Хорватії.

Дешеві квитки у розкладі зазначених рейсів можна знайти на сайті авіакомпанії.

Раніше ми писали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.

Також ми розповідали, що Ryanair запустив нові рейси Європою із 11 міст. Зокрема, із кількох європейських міст можна буде полетіти до Йорданії.