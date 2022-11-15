Вже не COVID. Що впливатиме на світовий туризм у 2023 році
Пандемія коронавірусу для туристичної індустрії залишилася в минулому. Про це свідчить звіт World Travel Market про фактори, що впливатимуть на галузь у 2023 році.
Що може стати перешкодою для подорожей у наступному році, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.
Експерти опитали учасників найбільшої виставки індустрії туризму WTM про те, як зростання захворюваності COVID позначиться на їхньому бізнесі в 2023 році. Лише 5% опитаних припустили, що вплив пандемії буде негативним.
"Після більш ніж двох років складних торгових умов приємно бачити, що старші покупці, учасники виставки та відвідувачі, які взяли участь у нашому дослідженні, висловлюють оптимізм, що темні дні пандемії COVID залишилися позаду", - сказала директор виставки WTM Джульєтта Лосардо.
Фото: На світовий туризм можуть погано вплинути ціни та війна в Україні (unsplash.com/fas-khan)
Тим часом респонденти висловили свою думку щодо інших проблем, які можуть вплинути на ведення туристичного бізнесу. Опитані побоюються, що на їхню діяльність негативно вплинуть такі фактори:
- зростання вартості життя – 45%;
- ціни на бензин – 13%;
- війна в Україні - 12%;
- ціни на енергоносії – 10%;
- хаос в аеропортах (як у 2022 році) – 4%.
Замість COVID ділові мандрівники тепер більше стурбовані зміною клімату.
Співробітники, які працюють у корпораціях у Німеччині, Франції, Іспанії, Великобританії та США кажуть, що менеджмент їхніх компаній значно впливає на боротьбу зі зміною клімату.
77% опитаних вважають, що потрібно змінити підхід до подорожі. 74% виступають за скорочення авіаперельотів.
Нагадаємо, ми писали, як змінилися подорожі європейців на тлі війни в Україні.