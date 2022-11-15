Вже не COVID. Що впливатиме на світовий туризм у 2023 році

Пандемія коронавірусу для туристичної індустрії залишилася в минулому. Про це свідчить звіт World Travel Market про фактори, що впливатимуть на галузь у 2023 році.

Що може стати перешкодою для подорожей у наступному році, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

Експерти опитали учасників найбільшої виставки індустрії туризму WTM про те, як зростання захворюваності COVID позначиться на їхньому бізнесі в 2023 році. Лише 5% опитаних припустили, що вплив пандемії буде негативним.

"Після більш ніж двох років складних торгових умов приємно бачити, що старші покупці, учасники виставки та відвідувачі, які взяли участь у нашому дослідженні, висловлюють оптимізм, що темні дні пандемії COVID залишилися позаду", - сказала директор виставки WTM Джульєтта Лосардо.

Фото: На світовий туризм можуть погано вплинути ціни та війна в Україні (unsplash.com/fas-khan)

Тим часом респонденти висловили свою думку щодо інших проблем, які можуть вплинути на ведення туристичного бізнесу. Опитані побоюються, що на їхню діяльність негативно вплинуть такі фактори:

зростання вартості життя – 45%;

ціни на бензин – 13%;

війна в Україні - 12% ;

; ціни на енергоносії – 10%;

хаос в аеропортах (як у 2022 році) – 4%.

Замість COVID ділові мандрівники тепер більше стурбовані зміною клімату.

Співробітники, які працюють у корпораціях у Німеччині, Франції, Іспанії, Великобританії та США кажуть, що менеджмент їхніх компаній значно впливає на боротьбу зі зміною клімату.

77% опитаних вважають, що потрібно змінити підхід до подорожі. 74% виступають за скорочення авіаперельотів.

Нагадаємо, ми писали, як змінилися подорожі європейців на тлі війни в Україні.