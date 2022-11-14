У гості до сусідів. Як змінилися подорожі європейців на фоні війни в Україні

Європейський туризм 2022 року відновився майже до рівня 2019 року. На кінець року кількість подорожей досягне 75% порівняно з періодом до пандемії.

Такі дані наводить Європейська туристична комісія (ETC), повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

2022 року авіакомпанії ЄС відновили кількість рейсів майже на рівень 2019 року – у серпні показники не дотягували всього 11%. До кінця 2022 року відновлення подорожей до ЄС продовжиться, йдеться у звіті ETC.

"Однак зима не обійдеться без загроз, оскільки рецесія, що насувається, і висока інфляція в Європі будуть позначатися на споживчих витратах і туристичному попиті, затримуючи, але не зупиняючи відновлення", - зазначають експерти.

Тим часом, відновлення подорожей у Східній Європі сповільнить тривала війна в Україні.

Президент ETC Луїс Араужо зазначив, що люди змінили свій підхід до подорожей через кризу вартості життя, але бажання досліджувати Європу залишається сильним.

Фото: Пасажири в аеропорту (unsplash.com/phil-mosley)

За його словами, найближчими місяцями "порятунком" для туризму стануть поїздки на короткі відстані, які обирають дедалі більше мандрівників. Це пов'язано з тим, що такі подорожі дешевші.

"Сім'ям з нижчим доходом буде легше подорожувати ЄС, оскільки внутрішні поїздки зазвичай дешевші, ніж альтернативи на далекі відстані", - зазначають фахівці.

На подорожі найближчими напрямками припадає близько 72% від загальної кількості поїздок у Європі.

До речі, п'ять країн у 2022 році мали туристичний попит більший, ніж у 2019 році:

Туреччина (+61%);

Португалія (+17%);

Литва (+7%);

Чорногорія (+6%);

Польща (+6%).

Нагадаємо, ми писали, що на Балі туристам видаватимуть багаторічні візи.