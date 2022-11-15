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Уже не COVID. Что будет влиять на мировой туризм в 2023 году

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Вторник 15 ноября 2022 17:58
Уже не COVID. Что будет влиять на мировой туризм в 2023 году Фото: Указатели в аэропорту Берлина (unsplash.com/norbert-braun)
Автор: Ольга Маджумдар

Пандемия коронавируса для туристической индустрии осталась в прошлом. Об этом свидетельствует отчет World Travel Market о факторах, которые будут влиять на отрасль в 2023 году.

Что может стать препятствием для путешествий в следующем году, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Эксперты опросили участников крупнейшей выставки индустрии туризма WTM о том, как рост заболеваемости COVID скажется на их бизнесе в 2023 году. Только 5% опрошенных допустили, что влияние пандемии будет негативным.

"После более чем двух лет сложных торговых условий приятно видеть, что старшие покупатели, участники выставки и посетители, принявшие участие в нашем исследовании, высказывают оптимизм, что темные дни пандемии COVID остались позади", - сказала директор выставки WTM Джульетта Лосардо.

Уже не COVID. Что будет влиять на мировой туризм в 2023 году

Фото: На мировой туризм могут плохо повлиять цены и война в Украине (unsplash.com/fas-khan)

Между тем, респонденты выразили свое мнение относительно других проблем, которые могут повлиять на ведения туристического бизнеса. Опрошенные опасаются, что на их деятельность негативно повлияют такие факторы:

  • рост стоимости жизни – 45%;
  • цены на бензин – 13%;
  • война в Украине – 12%;
  • цены на энергоносители - 10%;
  • хаос в аэропортах (как в 2022 году) - 4%.

Вместо COVID деловые путешественники теперь больше обеспокоены изменением климата.

Сотрудники, работающие в корпорациях в Германии, Франции, Испании, Великобритании и США говорят, что менеджмент их компаний оказывает значительное влияние на борьбу с изменением климата.

77% опрошенных считают, что нужно изменить подход к путешествия. 74% выступают за сокращение авиаперелетов.

Напомним, мы писали, как изменились путешествия европейцев на фоне войны в Украине.

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