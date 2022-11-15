Уже не COVID. Что будет влиять на мировой туризм в 2023 году

Пандемия коронавируса для туристической индустрии осталась в прошлом. Об этом свидетельствует отчет World Travel Market о факторах, которые будут влиять на отрасль в 2023 году.

Что может стать препятствием для путешествий в следующем году, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Эксперты опросили участников крупнейшей выставки индустрии туризма WTM о том, как рост заболеваемости COVID скажется на их бизнесе в 2023 году. Только 5% опрошенных допустили, что влияние пандемии будет негативным.

"После более чем двух лет сложных торговых условий приятно видеть, что старшие покупатели, участники выставки и посетители, принявшие участие в нашем исследовании, высказывают оптимизм, что темные дни пандемии COVID остались позади", - сказала директор выставки WTM Джульетта Лосардо.

Фото: На мировой туризм могут плохо повлиять цены и война в Украине (unsplash.com/fas-khan)

Между тем, респонденты выразили свое мнение относительно других проблем, которые могут повлиять на ведения туристического бизнеса. Опрошенные опасаются, что на их деятельность негативно повлияют такие факторы:

рост стоимости жизни – 45%;

цены на бензин – 13%;

война в Украине – 12% ;

; цены на энергоносители - 10%;

хаос в аэропортах (как в 2022 году) - 4%.

Вместо COVID деловые путешественники теперь больше обеспокоены изменением климата.

Сотрудники, работающие в корпорациях в Германии, Франции, Испании, Великобритании и США говорят, что менеджмент их компаний оказывает значительное влияние на борьбу с изменением климата.

77% опрошенных считают, что нужно изменить подход к путешествия. 74% выступают за сокращение авиаперелетов.

Напомним, мы писали, как изменились путешествия европейцев на фоне войны в Украине.