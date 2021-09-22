С высоты птичьего полета: в ОАЭ откроют самое высокое колесо обозрения в мире

Билеты на аттракцион в Дубае уже продают онлайн

В ОАЭ готовятся снова удивлять туристов сооружениями рекордных размеров – 21 октября откроется самое большое колесо обозрения в мире. Конструкция Ain Dubai имеет высоту 250 метров, и одновременно сможет вместить больше 1700 посетителей.

Как сообщает канал CNBC, "Око Дубая" превышает даже колесо обозрения в Лас-Вегасе, а также является в два раза больше, чем колесо обозрения в Лондоне.

"Рекордный Ain Dubai затмевает 165-метровый Singapore Flyer и почти вдвое больше "Лондонского глаза", - отметил генеральный директор аттракциона Рональд Дрейк.

Чем еще удивляют туристов в ОАЭ – в материале.

В чем особенность Ain Dubai

Новая достопримечательность расположена в центральной части острова Блууотерс, искусственного острова недалеко от пристани для яхт Дубая, открытого в 2018 году.

В состав видового аттракциона входят 48 закрытых кабин, некоторые из которых могут вместить до 40 пассажиров. В общей сложности могут кататься одновременно1750 человек. Но из-за пандемии на данный момент в каждой кабине смогут ездить до 10 человек.

Фото: Колесо обозрения на острове в Дубае (facebook.com/dubaicreekhotels)

Каждая кабина Ain Dubai - больше двух двухэтажных автобусов, соединенных бок о бок. Доступны три типа кабин: смотровые для обычных поездок, "социальные впечатления", включающие доступ в лаундж и напитки, и "частные каюты", которые можно использовать для званых обедов, деловых встреч и других мероприятий.

Каждая поездка длится 38 минут и дает возможность полюбоваться видом на побережье Дубая и городской пейзаж с высоты птичьего полета.

К слову, билеты на колесо обозрения уже наперед можно приобрести по цене 130 дирхамов (950 гривен) на сайте аттракциона.

Самый глубокий бассейн для дайвинга

В Дубае уже находится самое высокое здание в мире и крупнейший торговый центр. 7 июля там открылся еще и самый глубокий бассейн для дайвинга в мире, который попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Глубина Deep Dive Dubai – 60 метров. Он вмещает 14 миллионов литров пресной воды. Это в 4 раза больше, чем у любого другого бассейна для дайвинга в мире.

Здесь находится огромный подводный аттракцион, напоминающий "затонувший город", который дайверы могут исследовать самостоятельно или с гидом.

Там есть остатки затонувшего города: городские квартиры, обвалившиеся фасады с граффити, есть жилой дом и библиотека, даже аркада со старинным автоматом Pac-Man, настольным футболом и бильярдным столом, большой портрет Мэрилин Монро, висящий на стене. Дайверы могут исследовать заброшенные помещения, пробираясь по лабиринтам коридоров и комнат.

Фото: Самый глубокий бассейн в мире (facebook.com/DeepDiveDubai)

В вертикальном бассейне установлены 156 ламп освещения. При этом основного развлечения любителей подводного мира – кораллов и рыб – в бассейне нет.

Он отрыт для туристов от 10 лет и старше, в том числе для тех, кто впервые надевает маску и баллон. Сертифицированные дайверы также могут выполнять "фридайвинг" - погружение без баллона с использованием только дыхания - при подключении к фиксированной линии всплытия. Также доступны курсы для обучения дайверов новым навыкам.

Понырять в Deep Dive Dubai можно по цене от 800 дирхамов (5800 гривен).

Крытый горнолыжный курорт в центре города

Первый на Ближнем Востоке крытый горнолыжный комплекс был открыт в Дубае в 2005 году. Парк развлечений Ski Dubai построили в торговом комплексе Mall of the Emirates. Там круглый год можно кататься на лыжах по искусственному снегу. Одновременно заниматься зимними видами спорта в помещении могут до 1,5 тысячи человек.

Площадь горнолыжного "курорта" – больше 22 тысяч кв. метров. Высота "горы" – 60 метров. Оборудованы 5 спусков разной сложности и 90-метровая дорожка для сноубордистов. Вокруг созданы санные трассы, места для скалолазания, ледяная пещера.

Фото: Трасса в Ski Dubai (wikipedia.org)

К слову, от привычного горнолыжного курорта отличие Ski Dubai - в потолке с лампочками вместо неба. Внутри помещения поддерживается комфортная температура 1-6 градусов. Посетители могут взять в аренду не только лыжи и сноуборд, но и теплую одежду.

Посещение парка стоит от 175 дирхам (1270 гривен).

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