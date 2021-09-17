Несколько тысяч евро за тур: в Турции запустят первый туристический экспресс с пятизвездочными купе

Пассажиры смогут совершить путешествие из Стамбула в Каппадокию уже в 2022 году

В Турции для туристов открывают новый вид роскошного отдыха – путешествие в пятизвездочном поезде через красочные локации страны. Первый тур пассажиры экспресса совершат из Стамбула в Кайсери, сообщает raillynews.com.

Отмечается, что поезд класса люкс "Каппадокия экспресс" будет состоять из вагонов в формате 5-звездочного отеля. Путешественники посетят Кайсери и близлежащие города, и откроют для себя исторические и туристические места.

Первый тур планируется совершить в феврале 2022 года. Также аналогичный экспресс собираются запустить в Каппадокию из Анкары.

Пятизвездочный поезд на 300 пассажиров

Проект "Каппадокия экспресс" – первый частный туристический поезд в Турции. О грандиозном проекте объявили в апреле 2021 года. Его реализуют две частных компании.

Ежедневно совершить путешествие в таком поезде смогут 294 туриста. При этом предполагается, что спрос на такой роскошный отдых, когда за достопримечательностями и пейзажами можно будет наблюдать, не вставая с кровати, будет большим. За год планируется привезти в Кайсери не менее 200 тысяч пассажиров поезда-люкс.

Фото: Виды в Каппадокии (pixabay.com)

"Каппадокия - всемирно известный символ, очень популярное место среди многих туристов. У нас есть культурный тур, который имеет два важных направления: Стамбул и Каппадокия. Мы подумали, что железнодорожное сообщение, соединяющее эти два направления, будет популярным", - рассказал региональный менеджер одной из компаний Эмре Озкюр в интервью изданию Rail Turkey.

У компании есть также грандиозные планы относительно и других регионов Турции. Люксовые туристические экспрессы в последующие 7 лет могут охватить самые популярные туристические направления – из Стамбула и Анкары в Месопотамию, Восточную Анатолию и в регионы Эгейского и Черного морей.

Фото: Экспресс будет ежедневно отправляться из Стамбула (pixabay.com)

Что предложат пассажирам туристического экспресса

В составе первого туристического экспресса будет 14 вагонов. В двенадцати из них будут двухместные купе с кроватями, душем и туалетом. Еще два вагона отведут под рестораны. При этом питание в поезде будет подаваться и в номера.

Поездка в туристическом экспрессе рассчитана на пассажиров, которые готовы будут заплатить несколько тысяч евро за тур. Во сколько точно обойдется тур в поезде-отеле, в компании будут еще определяются. Известно, что цена будет зависеть от особенностей размещения и дополнительных услуг.

Фото: Отель в Каппадокии (unsplash.com/xiaoyi-huang)

"Мы работаем над ценообразованием. Тем не менее, я могу просто сказать, что будет только одна категория: категория роскоши", - уточнил Озкюр.

По его словам, поезд будет отправляться со станции Сиркечи в Старом городе в Стамбуле. Поезд проедет через подводный туннель Мармарай под проливом Босфор. В Кайсери пассажиров встретят на вокзале и повезут на автобусах в Каппадокию.

Обслуживать пассажиров будет огромный штат сотрудников – команда Cappadocia Express будет состоять из 200 человек.

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