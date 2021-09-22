З висоти пташиного польоту: в ОАЕ відкриють найвище колесо огляду в світі

Квитки на атракціон в Дубаї вже продають онлайн

В ОАЕ готуються знову дивувати туристів спорудами рекордних розмірів - 21 жовтня відкриється найбільше колесо огляду в світі. Конструкція Ain Dubai має висоту 250 метрів, і одночасно зможе вмістити більше 1700 відвідувачів.

Як повідомляє канал CNBC, "Око Дубая" перевершує навіть колесо огляду в Лас-Вегасі, а також є в два рази більшим, ніж колесо огляду в Лондоні.

"Рекордний Ain Dubai затьмарює 165-метровий Singapore Flyer і майже вдвічі більше "Лондонського ока", - відзначив генеральний директор атракціону Рональд Дрейк.

Чим ще дивують туристів в ОАЕ - в матеріалі.

В чому особливість Ain Dubai

Нова пам'ятка розташована в центральній частині острова Блувотерс, штучного острова недалеко від пристані для яхт Дубая, відкритого в 2018 році.

До складу видового атракціону входять 48 закритих кабін, деякі з яких можуть вмістити до 40 пасажирів. В цілому можуть кататися одночасно 1750 чоловік. Але через пандемію на даний момент в кожній кабіні зможуть їздити до 10 осіб.

Фото: Колесо огляду на острові в Дубаї (facebook.com/dubaicreekhotels)

Кожна кабіна Ain Dubai - більша за два двоповерхові автобусів, з'єднаних між собою. Доступні три типи кабін: оглядові для звичайних поїздок, "соціальні враження", що включають доступ в лаундж і напої, і "приватні каюти", які можна використовувати для званих обідів, ділових зустрічей та інших заходів.

Кожна поїздка триває 38 хвилин і дає можливість помилуватися краєвидом на узбережжя Дубая і міський пейзаж з висоти пташиного польоту.

До слова, квитки на колесо огляду вже наперед можна придбати за ціною 130 дирхамів (950 гривень) на сайті атракціону.

Найглибший басейн для дайвінгу

У Дубаї вже знаходиться найвища будівля у світі й найбільший торговий центр. 7 липня там відкрився ще й найглибший басейн для дайвінгу у світі, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Глибина Deep Dive Dubai - 60 метрів. Він вміщує 14 мільйонів літрів прісної води. Це в 4 рази більше, ніж у будь-якого іншого басейну для дайвінгу у світі.

Тут знаходиться величезний підводний атракціон, що нагадує "затонуле місто", який дайвери можуть досліджувати самостійно або з гідом.

Там є залишки затонулого міста: міські квартири, фасади з графіті, що обвалилися, є житловий будинок і бібліотека, навіть аркада зі старовинним автоматом Pac-Man, настільним футболом і більярдним столом, великий портрет Мерилін Монро, що висить на стіні. Дайвери можуть досліджувати покинуті помешкання, пробираючись лабіринтами коридорів і кімнат.

Фото: Найглибший басейн у світі (facebook.com/DeepDiveDubai)

У вертикальному басейні встановлені 156 ламп освітлення. При цьому основної розваги любителів підводного світу - коралів і риб – в басейні немає.

Він відритий для туристів від 10 років і старше, в тому числі для тих, хто вперше надягає маску і балон. Сертифіковані дайвери також можуть виконувати "фрідайвінг" - занурення без балона з використанням тільки дихання - при підключенні до фіксованої лінії спливання. Також доступні курси для навчання дайверів новим навичкам.

Попірнати в Deep Dive Dubai можна за ціною від 800 дирхамів (5800 гривень).

Критий гірськолижний курорт в центрі міста

Перший на Близькому Сході критий гірськолижний комплекс був відкритий в Дубаї в 2005 році. Парк розваг Ski Dubai побудували в торговому комплексі Mall of the Emirates. Там цілий рік можна кататися на лижах по штучному снігу. Одночасно займатися зимовими видами спорту в приміщенні можуть до 1,5 тисячі осіб.

Площа гірськолижного "курорту" - понад 22 тисяч кв.метрів. Висота "гори" - 60 метрів. Обладнані 5 спусків різної складності та 90-метрова доріжка для сноубордистів. Навколо створені санні траси, місця для скелелазіння, крижана печера.

Фото: Траса в Ski Dubai (wikipedia.org)

До слова, від звичного гірськолижного курорту відмінність Ski Dubai - в стелі з лампочками замість неба. Усередині приміщення підтримується комфортна температура 1-6 градусів. Відвідувачі можуть взяти в оренду не тільки лижі та сноуборд, а й теплий одяг.

Відвідування парку коштує від 175 дирхамів (1270 гривень).

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