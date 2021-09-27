Высокие склоны и горячие источники: лучшие курорты Болгарии для отдыха в межсезонье и зимой

Покататься на лыжах можно на десятках локаций в стране: особенности мест и условия въезда

Зимние каникулы на лыжах украинцы смогут провести на зимних курортах Европы. Один из доступных вариантов – заснеженные горы в Болгарии. В министерстве туризма Болгарии украинским туристам предлагают различные возможности для отдыха, кроме летнего морского туризма, сообщает издание Униан.

Туристические возможности балканской страны на днях презентовал советник по торгово-экономических отношений Посольства Республики Болгария Стефан Софрониева во время презентации туристического потенциала Болгарии в рамках проекта "Получи незабываемые впечатления" в Киеве.

Например, в Болгарию украинцам также советуют ехать на круглогодичные курорты, для посещения храмов и святых мест, в гастрономические туры для дегустации местной кухни и вин, в спортивные и экологические поездки.

На какие горнолыжные курорты Болгарии могут отправиться украинцы зимой - в материале РБК-Украина.

Витоша – курорт рядом со столицей

Одна из самых популярных у туристов локаций для катания на лыжах - горный массив Витоша с максимальной высотой 2290 метров в десятке километров от столицы Софии. На этой территории находится национальный парк.

Зимой на склонах гор работают горнолыжные курорты. Общая протяженность трасс в Витоше - 29 километров. Большая часть трасс на курорте подходит для начинающих лыжников, а 11 из них - вообще равнинные. Остальные трассы подходят для профессиональных спортсменов и экстремальных райдеров.

Фото: Вид на горный массив Витоша с Софии (uk.wikipedia.org)

Трассы и термальный курорт

На одном из самых высоких горных хребтов в Болгарии – массиве Пирин – расположена еще одна база для катания на лыжах. В этой местности находится 45 вершин – их высота составляет от 2600 метров.

В верхней части хребта находится Национальный парк Пирин, который охраняется ЮНЕСКО. Летом этот парк – находка для любителей природы. Там растет одна из самых старых сосен в мире и в Болгарии - сосна Байкушева. Этому дереву – уже более 1300 лет.

При этом в регионе очень мягкий климат, поэтому в парке растет множество различных растений, также водятся редкие животные.

Фото: Пирин - горный массив на юго-западе Болгарии (wikipedia.org)

В Пирин приезжают профессиональные альпинисты.

Зимой в этих горах совмещают отдых на горнолыжном курорте Банско и термальном курорте с горячими минеральными источниками Сандански. Чтобы добраться в Пирин, туристам придется потратить пару часов – расстояние от Софии к этой локации составляет около 200 километров.

Фото: Пирин, Муратово озеро (wikimedia.org)

Самая высокая гора в регионе

Немного ближе от столицы – в 100 километрах – находится горный массив Рила, куда туристы стекаются круглый год.

Там находится самый большой национальный парк в стране. И наивысшая гора в стране и во всей Восточной Европе - гора Мусала (2925 метров над уровнем моря). В этой местности активно занимаются альпинизм и катанием на лыжах. Также в горах находятся большие термальные курорты.

Самые популярные курорты в этой части страны – Пампорово, Боровец, Мальовица, Паничиште, Семково. С юго-запада в горах расположен Рильский монастырь 10 века, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также на лыжи в Болгарию можно отправиться в такие локации: Чепеларе, Стара-Планина (другое название - Балканские горы), Ком-Берковиц и Узана.

С 29 декабря в Болгарию добавится прямых рейсов – в Софию начнет летать SkyUp Airlines.

Фото: Рила - горный массив на юго-западе Болгарии, самый высокий на Балканском полуострове (wikipedia.org)

Какие условия въезда в Болгарию сегодня

В августе был обновлен приказ Министерства здравоохранения Республики Болгария №РД-01-733. Им предусмотрено, что с 1 сентября по 30 ноября 2021 года въезд в Болгарию будет осуществляться согласно оценке распространения COVID-19 в соответствующих странах по критериям и размещением стран в цветных зонах ("зеленая", "оранжевая" и "красная").

Перечень стран за цветными зонами определяться на основе информации от ВОЗ, пересматриваться не реже одного раза в неделю, говорится на сайте украинского МИДа.

Согласно приказу Минздрава Болгарии, сертификаты COVID-19, выданные в Украине в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг" (портал Дия/"Diia" и мобильное приложение), считаются эквивалентными цифровому COVID-сертификату ЕС.

Видео: Горнолыжные курорты Болгарии (youtube.com/Love Is Vacation)

Все лица, прибывающие из стран, не входящих в ЕС, ЕЭЗ, Швейцарской Конфедерации и не является в списке стран "красной" зоны, считаются въезжающими из "оранжевых" зон и будут допускаться на территорию страны "только после предъявления действительного цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации, о переносе болезни или о результатах проведенного исследования, или аналогичного документа, содержащего те же данные, что и цифровой COVID сертификат ЕС", отмечается на ресурсе Tripadvisor.mfa.gov.ua.

Таким образом для поездки в Болгарию украинцам на данный момент нужно предоставить одну из справок об отсутствии COVID: сертификат о вакцинации, документ о выздоровлении, или негативный ПЦР-тест.

Напомним, ранее отели в Славском и Буковеле в Карпатах объявили о скидках на отдых для гостей.

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