Високі схили та гарячі джерела: кращі курорти Болгарії для відпочинку в міжсезоння та взимку

Покататися на лижах можна на десятках локацій в країні: особливості місць та умови в'їзду

Зимові канікули на лижах українці зможуть провести на зимових курортах Європи. Один з доступних варіантів - засніжені гори в Болгарії. У Міністерстві туризму Болгарії українським туристам пропонують різні можливості для відпочинку, крім літнього морського туризму, повідомляє видання УНІАН.

Туристичні можливості балканської країни днями презентував радник з торговельно-економічних відносин Посольства Республіки Болгарія Стефан Софронієва під час презентації туристичного потенціалу Болгарії в рамках проекту "Отримай незабутні враження" в Києві.

Наприклад, в Болгарію українцям також радять їхати на цілорічні курорти, для відвідування храмів і святих місць, в гастрономічні тури для дегустації місцевої кухні та вин, у спортивні та екологічні поїздки.

На які гірськолижні курорти Болгарії можуть вирушити українці взимку - у матеріалі РБК-Україна.

Витоша - курорт поруч зі столицею

Одна з найпопулярніших у туристів локацій для катання на лижах - гірський масив Вітоша з максимальною висотою 2290 метрів за десять кілометрів від столиці Софії. На цій території знаходиться Національний парк.

Взимку на схилах гір працюють гірськолижні курорти. Загальна протяжність трас у Витоші - 29 кілометрів. Велика частина трас на курорті підходить для початківців лижників, а 11 з них - взагалі рівнинні. Решта траси підходять для професійних спортсменів і екстремальних райдерів.

Фото: Вид на гірський масив Витоша з Софії (uk.wikipedia.org)

Траси та термальний курорт

На одному з найвищих гірських хребтів в Болгарії – масиві Пирин – розташована ще одна база для катання на лижах. У цій місцевості знаходиться 45 вершин - їх висота становить від 2600 метрів.

У верхній частині хребта знаходиться Національний парк Пирин, який охороняється ЮНЕСКО. Влітку цей парк-знахідка для любителів природи. Там росте одна з найстаріших сосен у світі та у Болгарії - сосна Байкушева. Цьому дереву - вже понад 1300 років.

При цьому в регіоні дуже м'який клімат, тому в парку росте безліч різних рослин, також водяться рідкісні тварини.

Фото: Пирин - гірський масив на південному заході Болгарії (wikipedia.org)

У Пирин приїжджають професійні альпіністи.

Взимку в цих горах поєднують відпочинок на гірськолижному курорті Банско і термальному курорті з гарячими мінеральними джерелами Санданскі. Щоб дістатися до Пирина, туристам доведеться витратити пару годин - відстань від Софії до цієї локації становить близько 200 кілометрів.

Фото: Пирин, Муратове озеро (wikimedia.org)

Найвища гора в регіоні

Трохи ближче від столиці - за 100 кілометрів – знаходиться гірський масив Ріла, куди туристи стікаються цілий рік.

Там знаходиться найбільший національний парк в країні. І найвища гора в країні й у всій Східній Європі - гора Мусала (2925 метрів над рівнем моря). У цій місцевості активно займаються альпінізмом і катанням на лижах. Також в горах знаходяться великі термальні курорти.

Найпопулярніші курорти в цій частині країни - Пампорово, Боровець, Мальовіца, Паничиште, Семково. З південного заходу в горах розташований Рильський монастир 10 століття, який внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також на лижі в Болгарію можна відправитися в такі локації: Чепеларе, Стара-Планіна (інша назва - Балканські гори), Ком-Берковіц і Узана.

З 29 грудня в Болгарію додасться прямих рейсів – в Софію почне літати SkyUp Airlines.

Фото: Ріла - гірський масив на південному заході Болгарії, найвищий на Балканському півострові (wikipedia.org)

Які умови в'їзду до Болгарії сьогодні

У серпні був оновлений наказ Міністерства охорони здоров'я Республіки Болгарія №РД-01-733. Ним передбачено, що з 1 вересня по 30 листопада 2021 року в'їзд до Болгарії буде здійснюватися згідно з оцінкою поширення COVID-19 у відповідних країнах за критеріями й розміщенням країн в кольорових зонах ("зелена", "помаранчева" та "червона").

Перелік країн за кольоровими зонами визначатиметься на основі інформації від ВООЗ, переглядатиметься не рідше одного разу на тиждень, йдеться на сайті українського МЗС.

Згідно з наказом МОЗ Болгарії, сертифікати COVID-19, видані в Україні відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг" (портал дія/"Diia" і мобільному застосунку), вважаються еквівалентними цифровому COVID-сертифікату ЄС.

Відео: Гірськолижні курорти Болгарії (youtube.com/Love Is Vacation)

Всі особи, які прибувають з країн, що не входять в ЄС, ЄЕЗ, Швейцарської Конфедерації й не є в списку країн "червоної" зони, вважаються в'їжджаючими з "помаранчевих" зон і будуть допускатися на територію країни "тільки після пред'явлення дійсного цифрового COVID-сертифіката ЄС про вакцинацію, про перенесення хвороби або про результати проведеного дослідження, або аналогічного документа, що містить ті ж дані, що і цифровий COVID сертифікат ЄС", наголошується на ресурсі Tripadvisor.mfa.gov.ua.

Таким чином для поїздки в Болгарію українцям на цей момент потрібно надати одну з довідок про відсутність COVID: сертифікат вакцинації, документ про одужання, або негативний ПЛР-тест.

Нагадаємо, раніше готелі у Славському та Буковелі в Карпатах оголосили про знижки на відпочинок для гостей.

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