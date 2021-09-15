Идеальное время для отдыха в Карпатах: отели в Буковеле и Славском объявили большие скидки для гостей

В гостиницах с бассейнами можно отдохнуть от 500 гривен в сутки

Бархатный сезон в Карпатах ничем не уступает отдыху на море в Украине в это время. Ведь кроме теплой погоды и уюта осеннего леса, туристов привлекает возможность отдохнуть по более низким ценам.

Для любителей уединения с видом на горы в Карпатах освободились популярные домики в отдалении от населенных пунктов, которые летом были забронированы на месяцы наперед. Многие отели уже начали предлагать большие сезонные скидки.

Опытные путешественники, которые не любят наплыва туристов и предпочитают тихий спокойный отдых в горах, выбирают для поездки в Карпаты даты с 8-10 сентября по 15 октября, говорит в комментарии РБК-Украина гид и экскурсовод Сергей Прокоп.

"В этот период на высокогорье устанавливается стабильная погода, нет сильных внезапных дождей, как летом. Начиная с начала сентября, в отелях Карпат начинает действовать гибкая система скидок, есть хорошие предложения", - рассказывает он.

По его мнению, осень - идеальное время для спокойного отдыха в Карпатах, когда можно арендовать домик в самом "сердце" гор и наслаждаться местной природой.

Номера в Славском – от 350 гривен

Поселиться в самых живописных локациях Карпат в сентябре можно по ценам "низкого сезона". Немало таких предложений появилось на сайте бронирования жилья booking.com.

Фото: Отель в Славском (booking.com)

Например, в Славском за 350 гривен за ночь на двоих можно найти номер в отеле "Отель Цимбор" – в центре рядом с вокзалом, рынком, магазинами и пицерией. В номерах есть все необходимое: свой санузел, холодильник, микроволновая печь.

Немало предложений в мини-отелях в коттеджах по цене 400-500 гривен за стандартной номер на двоих в сутки.

Многие отели объявили "сезонное предложение" – скидки на проживание. Например, в отеле "Круг друзей" с крытым бассейном в Славском в бюджетном номере предлагают поселиться за 480 гривен за ночь (вместо 600 гривен), а в стандартном – за 640 гривен вместо 800 гривен. Завтрак можно заказать за 70 гривен с человека.

В отеле "Жемчужина Карпат" – провести выходные или мини-отпуск в период "бабьего лета" можно по цене в 550 гривен за бюджетный двух-местный номер и по цене в 750 гривен – в полулюксе. В отеле есть открытый подогреваемый бассейн и ресторан. У каждого номера есть балкон с видом на Сколевские Бескиды.

Сезонные скидки в Буковеле: где отдохнуть по выгодным ценам

На курорте Буковель в Ивано-Франковской области, который стал популярной локацией для летнего отдыха украинцев и туристов из арабских стран, в сентябре появилось немало предложений со скидками.

Фото: Отдых в Буковеле (booking.com)

Например, в спа-отеле "Tavel" в 100 м от горнолыжного подъемника предлагают номера со скидками до 25% – например, за 2486 гривен вместо 3315 гривен. Гостям предлагают бесплатный доступ к спа-центру с крытым бассейном, детским бассейном, саунами двух типов и гидромассажной ванной.

В отеле "Gold Palace" с рестораном, открытым сезонным бассейном предлагают 20% скидки на проживание в сентябре – в мансардном номере эконом на двоих можно пожить по цене в 1288 гривен вместо 1610 гривен. В стоимость входит завтрак.

В спа-гостинице "MARION" с двумя бассейнами (крытым и открытым), рестораном и хамамом в сентябре предлагают поселиться со скидками в 20%. Например, номер полулюкс с видом на горы стоит 2464 гривен на двоих вместо 3080 гривен, в люксе с доступом в спа-центр – за 3360 гривен вместо 4200 гривен. В стоимость включен завтрак.

В апарт-отеле "Mountain Residence" с бассейном на проживание предлагают 30% скидки. Например, апартаменты-студио в сентябре обойдутся в 1840 гривен вместо 2629 гривен. Завтрак включен.

Фото: В Буковеле много отелей предлагают скидки (booking.com)

Стильные отели с видом на горы

Для желающих насладиться отдыхом в Карпатах стильно и инстаграмно – появились доступные номера в концептуальных отелях. Цены там остаются на прежнем уровне – из-за популярности размещения недостатка в гостях нет.

Такие, например, видовые домики "Blackblack House" на 2-5 человек возле села Кривополье в Ивано-Франковской области. Особенность проживания – интерьер коттеджей в скандинавском стиле и вид из окон и террасы на вершины Говерла и Петрос. Стоимость номеров - 2500-3500 гривен на 2-4 человек.

В Орявчике в 40 км от Славского в глемпинге "Эдельвейс" (номера-шатры с удобствами внутри) сутки обойдутся в 3300 гривен с завтраками в сутки.

Фото: В небольших концептуальных отелях появились свободные номера (booking.com)

Еще один атмосферный отель в скандинавском стиле можно найти в закарпатской области в селе Изки – "Natrave". В окружении гор и лугов можно отдохнуть в номерах и коттеджах, оформленных в белом цвете и пастельных тонах в стиле минимализма. На территории отеля есть лужайка с травой и качели. Проживание с завтраком и ужином – 4200 гривен за двое суток.

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