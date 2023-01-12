Втеча від санкцій. До яких країн все ще їздять росіяни після ізоляції в Європі

Вторгнення Росії в Україну різко ізолювало туристів із країни-окупанта на світовій карті. Також світова громадськість влаштувала "туристичний бойкот" і в самій Росії: організований в'їзний турпотік до РФ за підсумками 2022 року скоротився більш ніж на 90%.

Але такі санкції не можна назвати глобальними: більшість обмежень запровадили Євросоюз, США та Канада. Тим часом багато інших країн, особливо орієнтованих на туризм, продовжують приймати росіян.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни залишаються лояльними до приїздів росіян і які відкрито демонструють своє позитивне до них ставлення.

Неповна ізоляція. Куди все ще їздять росіяни у ЄС

Незабаром після початку повномасштабної війни усі країни ЄС закрили небо для комерційних рейсів із РФ. Таке ж рішення ухвалили США та Канада. Крім того, росіяни не можуть використовувати за кордоном картки Visa та Mastercard.

Попри те, що РФ вважає практично всю Європу "недружньою", заможні росіяни не відмовилися від поїздок до країн ЄС. Багато хто, як і раніше, активно відпочиває в Італії, Франції та Іспанії. Хоча тепер для того, щоб туди дістатися, потрібно проїхати через Туреччину, Сербію чи Фінляндію.

Набагато складніше потрапити до Європи стало і після того, як Чехія, Польща, Естонія, Чехія, Данія та інші країни зупинили візовий режим для туристів із Росії. В інші країни, такі як Німеччина та Франція, візу отримати росіянам стало набагато складніше, і процедури стали набагато тривалішими.

Фото: У ЄС з 24 лютого суттєво обмежили поїздки росіян (unplash.com)

Однак багато хто використовує для поїздок робітники та інші візи, а також якщо вони мають дозвіл на проживання в ЄС. В аеропорту Гельсінкі пишуть місцеві ЗМІ, навіть зараз можна зустріти росіян. Річ у тому, що до Фінляндії їм легко дістатися сушею, а звідти легко дістатися різних європейських столиць. Але оскільки Фінляндія тепер не видає росіянам туристичні візи, їдуть здебільшого ті, у кого в Європі або родичі, або бізнес.

У РФ запевняють, що Італія та Греція нібито залишаються лояльними до росіян, і тому у 2022 році до цих країн вони теж їздили. Але в Європу росіяни все одно навідуються вже не так масово: вони скаржаться на складну логістику. неможливість платити за кордоном картками Visa та Mastercard та безліч інших перешкод.

До Туреччини росіяни переносять бізнес із ЄС

Через кілька місяців після того, як Росія вторглася в Україну, чимало росіян знову почали подорожувати, головним чином на Мальдіви, Маврикій та Туреччину. Попит на розкішний відпочинок знову зріс.

У середині травня, коли до літніх відпусток у Росії залишалося всього кілька тижнів, багато хто почав бронювати дорогі готелі за кордоном, в основному в Туреччині. За словами фахівців, більшість місць у преміальних готелях Туреччини та на популярному узбережжі Егейського моря забронювали досить швидко.

До речі, Туреччина хоч і вважає себе партнером України, але тим часом охоче продовжує приймати росіян. Також через західні санкції громадяни країни-агресора стали частіше подаватися на постійне проживання в Туреччині.

Реджеп Тайіп Ердоган, очевидно, побачив можливість отримати прибуток від перебування росіян в країні, пишуть західні ЗМІ. Ще у березні 2022 року він відкрито закликав російських бізнесменів, які опинилися під санкціями, перенести свої компанії до Туреччини. Такий заклик, мабуть, спрацював. Адже Туреччина залишається надзвичайно популярним туристичним напрямком для заможних росіян і сьогодні.

Фото: Після вторгнення в Україну чимало росіян переїхало до Туреччини (unsplash.com)

Шрі-Ланка закликає росіян їхати місцеві на курорти

Росія була найбільшим джерелом туризму Шрі-Ланки на початку 2022 року. Війна багато змінила, і на її початку потоки туристів зупинилися. В острівній країні почалася важка економічна криза, і керівництво Шрі-Ланки прямо просило росіян знову приїжджати до них, попри розв'язану РФ війну.

Тепер між країнами знову курсують комерційні рейси. Запустити їх повторно тодішній президент Готабая Раджапакса особисто просив російського диктатора Володимира Путіна. Так, у грудні на Шрі-Ланку прибув російський перевізник Red Wings із 398 пасажирами. Такі польоти між Москвою та південним портовим містом Хамбантота виконуватимуться двічі на тиждень. Маршрут доповнює вже існуючі рейси "Аерофлоту" між Москвою та Коломбо.

Шрі-Ланка підтримує дружні відносини з Росією, попри її міжнародний статус країни-терориста. Шрі-Ланка також вирішила купувати російську нафту зі знижкою, ігноруючи ембарго, запроваджене Сполученими Штатами та Європейським союзом.

У квітні уряд Шрі-Ланки оголосив дефолт, а влітку Раджапакса втік із країни на Мальдіви, коли величезний натовп протестувальників, обурених економічним колапсом, увірвався до його резиденції. Його наступник щосили намагався відновити економіку Шрі-Ланки, піднявши податки і спробувавши дати поштовх постраждалої індустрії туризму — ключового джерела доходів.

Таїланд, Мальдіви та пострадянські країни

З одного боку, Мальдіви були однією зі 141 країн, які схвалили на Генасамблеї ООН резолюцію, яка засуджує вторгнення в Україну і вимагає негайного виведення військ. А з іншого, там одразу почали скаржитися на величезні збитки, які країна зазнає від відсутності туристів із РФ.

Фото: Росіян активно закликають і курортні Мальдіви (Getty Images)

Сьогодні росіяни вже можуть долетіти до Мальдів. Наприклад, на новорічні свята їм пропонувалися рейси на острови одразу із двох московських аеропортів.

Ще минулого літа "Аерофлот" почав відновлювати регулярні рейси до Таїланду - ще однієї країни, яка розраховує на приїзди туристів з країни-окупанта і яка не приєдналася до санкцій ЄС та США. Там також активно закликають росіян приїжджати на місцеві курорти. З листопада 2022 на Пхукет почала літати авіакомпанія Pegas Fly: не тільки з Москви, але і з російських регіонів. Раз на тиждень перевізник виконує рейси на острів з Хабаровська, Іркутська, Красноярська та Новосибірська.

Втім, це далеко не всі країни, які охоче приймають російських туристів. РФ активно розвиває авіасполучення з "дружніми" пострадянськими країнами. Наприклад, Узбекистаном, Казахстаном. Також росіяни їздять до Азербайджану, Білорусі. А з більш далеких напрямків - на Кубу, Китай, ОАЕ, Оман та багато інших.

Схоже, далеко не всі країни світу об'єдналися у спробі ізолювати туристів із РФ. Але в будь-якому разі по російському туризму в Європі та загалом у цивілізованому світі завдано дуже потужного удару, і найближчим часом знімати такі санкції ніхто не збирається.

Фото: Узбекистан розвиває туристичні напрямки для громадян РФ (Getty Images)

Раніше стало відомо, що санкції позбавили РФ популярних авіамаршрутів. Також турецька авіакомпанія зафарбувала російську символіку на своєму новітньому літаку.