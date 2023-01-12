Бегство от санкций. В какие страны все еще ездят россияне после изоляции в Европе

Вторжение России в Украину резко изолировало туристов из страны-оккупанта на мировой карте. Также мировая общественность устроила “туристический бойкот” и в самой России: въездной организованный турпоток в РФ по итогам 2022 года сократился более чем на 90%.

Но такие санкции нельзя назвать глобальными: большинство ограничений ввели Евросоюз, США и Канада. Тем временем много других стран, особенно ориентированных на туризм, продолжают принимать россиян.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие страны остаются лояльными к приездам россиян, и какие открыто демонстрируют свое позитивное к ним отношение.

Неполная изоляция. Куда все еще ездят россияне в ЕС

Вскоре после начала полномасштабной войны все страны ЕС закрыли небо для коммерческих рейсов из РФ. Такое же решение приняли США и Канада. Кроме того, россияне не могут использовать за рубежом карты Visa и Mastercard.

Несмотря на то, что РФ считает практически всю Европу “недружественной”, состоятельные россияне не отказались от поездок в страны ЕС. Многие по-прежнему активно отдыхает в Италии, Франции и Испании. Хотя теперь для того, чтобы туда добраться, нужно проехать через Турцию, Сербию или Финляндию.

Намного сложнее попасть в Европу стало и после того, как Чехия, Польша, Эстония, Чехия, Дания и другие страны остановили визовый режим для туристов из России. В другие страны, такие как Германия и Франция, визу получить россиянам стало гораздо сложнее, и процедуры стали намного длительнее.

Фото: В ЕС с 24 февраля существенно ограничили поездки россиян (unplash.com)

Однако многие используют для поездок рабочие и другие визы, а также если у них есть вид на жительство в ЕС. В аэропорту Хельсинки, пишут местные СМИ, даже сейчас можно встретить россиян. Дело в том, что в Финляндию им легко добраться по суше, а оттуда легко добраться до различных европейских столиц. Но так как Финляндия теперь не выдает россиянам туристические визы, едут в основном те, у кого в Европе или родственники, или бизнес.

В РФ заверяют, что Италия и Греция якобы остаются лояльными к россиянам, и поэтому в 2022 году в эти страны они тоже ездили. Но в Европу россияне все равно едят уже не так массово: они жалуются на сложную логистику. невозможность платить за рубежом картами Visa и Mastercard и множество других препятствий.

В Турцию россияне переносят бизнес из ЕС

Спустя пару месяцев после того, Россия вторглась в Украину, немало россиян снова стали путешествовать, главным образом на Мальдивы, Маврикий и в Турцию. Спрос на роскошный отдых снова вырос.

В середине мая, когда до летних отпусков в России оставалось всего несколько недель, многие начали бронировать дорогие отели за границей, в основном в Турции. По словам специалистов, большинство мест в премиальных отелях Турции и на популярном побережье Эгейского моря забронировали довольно быстро.

К слову, Турция хотя и считает себя партнером Украины, но тем временем охотно продолжает принимать россиян. Также из-за западных санкций граждане страны-агрессора стали чаще подаваться на постоянное жительство в Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган, очевидно, увидел возможность получить прибыль от пребывания россиян в стране, пишут западные СМИ. Еще в марте 2022 года он открыто призвал российских бизнесменов, оказавшихся под санкциями, перенести свои компании в Турцию. Такой призыв, видимо, сработал. Ведь Турция остается чрезвычайно популярным туристическим направлением для состоятельных россиян и сегодня.

Фото: После вторжения в Украину немало россиян переехало в Турцию (unsplash.com)

Шри-Ланка призывает россиян ехать на местные курорты

Россия была крупнейшим источником туризма Шри-Ланки в начале 2022-го. Война многое изменила, и в ее начале потоки туристов остановились. В островной стране начался тяжелейший экономический кризис, и руководство Шри-Ланки прямо просило россиян снова приезжать к ним, несмотря на развязанную РФ войну.

Теперь между странами снова курсируют коммерческие рейсы. Запустить их повторно тогдашний президент Готабая Раджапакса лично просил российского диктатора Владимира Путина. Так, в декабре на Шри-Ланку прибыл российского перевозчика Red Wings с 398 пассажирами. Такие полеты между Москвой и южным портовым городом Хамбантота будут выполняться дважды в неделю. Маршрут дополняет уже существующие рейсы “Аэрофлота” между Москвой и Коломбо.

Шри-Ланка поддерживает дружеские отношения с Россией, несмотря на ее международный статус страны-террориста. Шри-Ланка также решила покупать российскую нефть со скидкой, игнорируя эмбарго, введенное Соединенными Штатами и Европейским союзом.

В апреле правительство Шри-Ланки объявило дефолт, а летом Раджапакса сбежал из страны на Мальдивы, когда огромная толпа протестующих, возмущенных экономическим коллапсом, ворвалась в его резиденцию. Его преемник изо всех сил пытался восстановить экономику Шри-Ланки, подняв налоги и попытавшись дать толчок пострадавшей индустрии туризма — ключевому источнику доходов.

Таиланд, Мальдивы и постсоветские страны

С одной стороны, Мальдивы были одной из 141 стран, одобривших на Генассамблее ООН резолюцию, осуждающую вторжение в Украину и требующую от России немедленного вывода войск. А с другой, там сразу же начали жаловаться на огромные ущербы, которые страна понесет от отсутствия туристов из РФ.

Фото: Россиян активно призывают и курортные Мальдивы (Getty Images)

Сегодня россияне уже могут долететь на Мальдивы. Например, на новогодние праздники им предлагались рейсы на острова сразу из двух московских аэропортов.

Еще прошлым летом "Аэрофлот" начал восстанавливать регулярные рейсы в Таиланд - еще одну страну, которая рассчитывает на приезды туристов из страны-оккупанта и которая не присоединилась к санкциям ЕС и США. Там тоже активно призывают россиян приезжать на местные курорты. С ноября 2022 года на Пхукет начала летать авиакомпания Pegas Fly: не только из Москвы, но и из российских регионов. Раз в неделю перевозчик выполняет рейсы на остров из Хабаровска, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.

Впрочем, это далеко не все страны, которые охотно принимают российских туристов. РФ активно развивает авиасообщение с “дружественными” постсоветскими странами. Например, Узбекистаном, Казахстаном. Также россияне ездят в Азербайджан, Беларусь. А из более дальних направлений - на Кубу, в Китай, ОАЭ, Оман и многие другие.

Похоже, что далеко не все страны мира объединились в попытке изолировать туристов из РФ. Но в любом случае по российскому туризму в Европе и в целом в цивилизованном мире нанесен очень мощный удар, и в ближайшее время снимать такие санкции никто не собирается.

Фото: Узбекистан развивает туристические направления для граждан РФ (Getty Images)

Ранее стало известно, что санкции лишили РФ популярных авиамаршрутов. Также турецкая авиакомпания закрасила российскую символику на своем новейшем самолете.