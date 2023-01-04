ua ru
Ср, 04 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Тільки початок". Санкції позбавили авіацію РФ популярних маршрутів

Новость на русском →
Середа 04 січня 2023 13:02
"Тільки початок". Санкції позбавили авіацію РФ популярних маршрутів Фото: Літак авіакомпанії "Уральські авіалінії" (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польоти в Єгипет російських авіакомпаній остаточно зупинені. Для літаків, які авіаперевізники привласнили собі після запровадження санкцій, закриті всі країни, через які можна було літати в туристичну країну.

Така практика може спричинити неможливість польотів за кордон для більшості російських перевізників, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання profi.travel.

Йорданія з 15 грудня заборонила польоти у своєму небі для російських авіакомпаній із подвійною реєстрацією літаків без наявності англійської страховки. Російські страховки у Йорданії перестали визнавати.

Тому низка авіакомпаній були змушені скасувати польотні програми та вивозити тисячі туристів, які застрягли в Єгипті, за допомогою інших авіаперевізників.

В авіакомпанії iFly вважають, що практику закриття повітряного простору для авіакомпаній РФ буде продовжено. Джерело видання в компанії вважає, що рішення про заборону польотів літаків з подвійною реєстрацією, ухвалені Туреччиною, Йорданією та Саудівською Аравією, Еритреєю та Єменом – це приклад санкційного тиску Заходу, щоб ускладнити діяльність російським авіаперевізникам.

"Ми перебрали всі варіанти і зараз змушені констатувати, що умов для польотів до Єгипту немає", – наголосив представник iFly.

&quot;Тільки початок&quot;. Санкції позбавили авіацію РФ популярних маршрутівФото: Літак авіакомпанії Nordwind (wikimedia.org)

Експерт припускає, якщо інші країни візьмуть на озброєння цю практику, що може призвести до неможливості польотів за кордон більшості російських перевізників.

"Вимога про страховку, яку пред'явила Йорданія, в поточних умовах в принципі нездійсненна. І це лише один із важелів тиску. Є проблеми також із подвійною реєстрацією, заборонами на заправку російських судів, вимогами лізингодавців та виробників техніки", - зазначило джерело.

Тепер авіакомпанія iFly направить борти, що звільнилися, на регулярні рейси по Росії. Подібні проблеми стосуватимуться й інших авіакомпаній, які мають подвійну реєстрацію – Nordwind та "Уральські авіалінії".

До речі, у грудні для літаків "Аерофлоту" закрилося небо Лаосу, через що авіакомпанія почала облітати країну по дорозі до Таїланду, а також приземлятися на дозаправку в дорозі.

Нагадаємо, ми писали, що РФ намагається викупити у Європи вкрадені в неї літаки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єгипет Санкції проти Росії Авіасполучення Росавиация
Відпочинок в Україні
Точки зору
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Олег Васильєв
Фортеця та таємниці старого міста. Що варто побачити у Кам'янці-Подільському
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору