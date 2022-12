Турецька авіакомпанія зафарбувала російську символіку на своєму найновішому літаку: відео

Авіакомпанія Turkish Airlines позбулася лівреї "Аерофлоту" на своєму новому літаку, з якою він літав останні кілька місяців.

Літаки Airbus A350-900 виробляли спеціально для російського авіаперевізника, але через санкції бортам знайшли нового власника, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Чотири лайнери цього типу Turkish Airlines отримали влітку 2022 року. Їх готували спеціально для дальніх рейсів російської авіакомпанії "Аерофлоту", тому літаки були пофарбовані в фірмову ліврею перевізника з триколором на хвості.

Втім, через санкції ЄС європейський виробник Airbus не зміг поставити нові літаки російським авіакомпаніям. Натомість для лайнерів швидко знайшли нового власника – Turkish Airlines.

Оскільки турецькій авіакомпанії треба було ввести літаки в експлуатацію якомога швидше, перефарбовувати борти не стали, але приховали розпізнавальні знаки "Аерофлоту" та Росії спеціальними наклейками.

Welcome home, TC-LGL!



We have completed our first @Airbus A350-900 aircraft painting, one of the most recent new-generation aircraft added to @TurkishAirlines fleet. Here are some of the highlights! #TurkishTechnic pic.twitter.com/wRpcAJklXB