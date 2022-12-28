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Турецька авіакомпанія зафарбувала російську символіку на своєму найновішому літаку: відео

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Середа 28 грудня 2022 15:04
Турецька авіакомпанія зафарбувала російську символіку на своєму найновішому літаку: відео Фото: Перефарбування Airbus A350-900 у Туреччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Авіакомпанія Turkish Airlines позбулася лівреї "Аерофлоту" на своєму новому літаку, з якою він літав останні кілька місяців.

Літаки Airbus A350-900 виробляли спеціально для російського авіаперевізника, але через санкції бортам знайшли нового власника, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Чотири лайнери цього типу Turkish Airlines отримали влітку 2022 року. Їх готували спеціально для дальніх рейсів російської авіакомпанії "Аерофлоту", тому літаки були пофарбовані в фірмову ліврею перевізника з триколором на хвості.

Втім, через санкції ЄС європейський виробник Airbus не зміг поставити нові літаки російським авіакомпаніям. Натомість для лайнерів швидко знайшли нового власника – Turkish Airlines.

Оскільки турецькій авіакомпанії треба було ввести літаки в експлуатацію якомога швидше, перефарбовувати борти не стали, але приховали розпізнавальні знаки "Аерофлоту" та Росії спеціальними наклейками.

Відео: Перефарбування літака з російським триколором (twitter.com/TurkishTechnic)

Взимку з традиційним сезонним падінням попиту на перельоти Turkish Airlines відправила A350 на повноцінне перефарбування. Упродовж кількох тижнів авіалайнер з реєстрацією TC-LGL отримав фірмову ліврею Turkish Airlines і в грудні повернувся до перевезень пасажирів зі Стамбулу.

Нагадаємо, ми писали, що авіакомпаніям РФ заборонили польоти над популярною країною.

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