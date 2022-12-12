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Вперше з початку війни. Як дістатися поїздом у Словаччину із Закарпаття

Фото: Поїзд Кошице – Мукачево (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні відбувся перший від початку війни рейс потяга зі Словаччини за маршрутом Кошице-Мукачево. Тепер поїзд курсуватиме щоденно.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку у Facebook "Укрзалізниці".

Потягом прибули 30 пасажирів. Зазначається, що тепер це стане щоденним сполученням. Рейс виконує словацький дизель-поїзд чеського виробництва на 78 місць та 3 веломісця.

Зупинки є у Чієрна-над-Тісоу та у Чопі – новоствореному залізничному хабі Закарпаття із рейсами до та з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Полтави, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Ужгорода.

Вирушити зі Словаччини в Україну можна буде за таким розкладом:

  • №960/961 Кошице – Мукачево о 08:46, прибуття о 14:00;
  • №962/963 Кошице – Мукачево об 11:46 і прибуватиме о 16:53.

Із Мукачева можна буде вирушити о 14:48 та о 18:16. Відповідно потяг прибуватиме о 18:17 та 21:33.

Через Чоп поїзд проходитиме:

  • у напрямку Мукачева – о 12:00 та 14:51;
  • у напрямку Кошице – о 16:13 та 19:26.

Фото: Потяг зі Словаччини всередині (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Квитки можна придбати словацьких касах (7,5 євро) або на борту поїзда (6,8 євро). На борту поїзда оплата можлива тільки в євро.

В Україні квитки коштують 406 грн у касі в Мукачево або 373 грн – із Чопа. Ціна залежить від курсу швейцарського франка, який є основою для міжнародних залізничних розрахунків.

Посадка на поїзд на станції Мукачево відбувається з окремої платформи. Щоб сісти на потяг, слід при виході з вокзалу ліворуч пройти 10 хвилин до західної платформи. Станційні працівники підкажуть, як знайти.

Нагадаємо, ми писали, як українцям доїхати в Німеччину безплатно.

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