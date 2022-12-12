Вперше з початку війни. Як дістатися поїздом у Словаччину із Закарпаття

В Україні відбувся перший від початку війни рейс потяга зі Словаччини за маршрутом Кошице-Мукачево. Тепер поїзд курсуватиме щоденно.
Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку у Facebook "Укрзалізниці".
Потягом прибули 30 пасажирів. Зазначається, що тепер це стане щоденним сполученням. Рейс виконує словацький дизель-поїзд чеського виробництва на 78 місць та 3 веломісця.
Зупинки є у Чієрна-над-Тісоу та у Чопі – новоствореному залізничному хабі Закарпаття із рейсами до та з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Полтави, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Ужгорода.
Вирушити зі Словаччини в Україну можна буде за таким розкладом:
Із Мукачева можна буде вирушити о 14:48 та о 18:16. Відповідно потяг прибуватиме о 18:17 та 21:33.
Через Чоп поїзд проходитиме:
Квитки можна придбати словацьких касах (7,5 євро) або на борту поїзда (6,8 євро). На борту поїзда оплата можлива тільки в євро.
В Україні квитки коштують 406 грн у касі в Мукачево або 373 грн – із Чопа. Ціна залежить від курсу швейцарського франка, який є основою для міжнародних залізничних розрахунків.
Посадка на поїзд на станції Мукачево відбувається з окремої платформи. Щоб сісти на потяг, слід при виході з вокзалу ліворуч пройти 10 хвилин до західної платформи. Станційні працівники підкажуть, як знайти.
Нагадаємо, ми писали, як українцям доїхати в Німеччину безплатно.