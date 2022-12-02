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Спеціальний поїзд у грудні. Як українцям доїхати в Німеччину безплатно

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П'ятниця 02 грудня 2022 17:09
Спеціальний поїзд у грудні. Як українцям доїхати в Німеччину безплатно Фото: Пасажири в Перемишлі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці, які прямуватимуть в Німеччину, в грудні можуть доїхати залізницею безкоштовно. Спеціальний потяг курсуватиме з Перемишля до Гановера.

Хто може скористатися потягом та як отримати квитки, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Telegraf.

Українці можуть дістатися до Німеччини з українсько-польського кордону безкоштовно. Скористатися безкоштовним проїздом сполученням Перемишль (Польща) – Ганновер Messe/Laatzen (Німеччина) можна буде протягом усього грудня. Подробиці опубліковані в Telegram-каналі "Пшемисль – Ганновер Мессе гуманітарний поїзд".

Квитки чи реєстрація на поїзд Перемишль – Ганновер не потрібні. Біженці, які хочуть поїхати цим потягом у Німеччину, мають бути на платформі польської станції в потрібний час. Також можна звернутися до співробітників Червоного Хреста чи волонтерів, щоб отримати додаткову інформацію.

В першу чергу місця в поїзді отримають люди з браслетами від польського Червоного Хреста. Потім пріоритет надається сім’ям із дітьми, людям похилого віку та людям з інвалідністю. Після цього місця нададуть іншим пасажирам.

Зазначається, що поїзд прямує в Ганновер, де ще приймають біженців із України. В зворотному напрямку в Перемишль поїзд йде пустий.

Спеціальний поїзд у грудні. Як українцям доїхати в Німеччину безплатноФото: Українців приймають у кількох землях Німеччини (gettyimages.com)

Безкоштовні поїзди в Німеччину курсуватимуть через день (по непарним датам), починаючи з 1 грудня. Із Перемишля потяг вирушатиме о 22:30. До Ганновера поїзд прибуває між 14:30 та 16:00.

До 16 грудня прибуття може бути із затримкою ще на кілька годин через несправності на залізничних коліях. Тому варто розраховувати час прибуття о 18:00-19:00.

Нагадаємо, ми писали, як доїхати безкоштоними автобусами зі Львова до Польщі.

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