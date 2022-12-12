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Впервые с начала войны. Как добраться поездом в Словакию из Закарпатья

Фото: Поезд Кошице – Мукачево (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине состоялся первый с начала войны рейс поезда из Словакии по маршруту Кошице-Мукачево. Теперь поезд будет курсировать ежедневно.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу в Facebook "Укрзализныци".

На поезде прибыли 30 пассажиров. Отмечается, что теперь это станет ежедневным сообщением. Рейс выполняет словацкий дизель-поезд чешского производства на 78 мест и 3 веломеста.

Остановки есть в Чиерна-над-Тисоу и в Чопе – новообразованном железнодорожном хабе Закарпатья с рейсами в Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Полтаву, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ужгород.

Отправиться из Словакии в Украину можно будет по следующему расписанию:

  • №960/961 Кошице – Мукачево в 08:46, прибытие в 14:00;
  • №962/963 Кошице – Мукачево в 11:46 и прибывать в 16:53.

Из Мукачево можно будет отправиться в 14:48 и в 18:16. Соответственно поезд прибывает в 18:17 и 21:33.

Через Чоп поезд будет проходить:

  • в направлении Мукачево – в 12:00 и 14:51;
  • в направлении Кошице – в 16:13 и 19:26.

Фото: Поезд из Словакии внутри (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Билеты можно приобрести в словацких кассах (7,5 евро) или на борту поезда (6,8 евро). На борту поезда оплата возможна только в евро.

В Украине билеты стоят 406 грн в кассе в Мукачево или 373 грн – из Чопа. Цена зависит от курса швейцарского франка, являющегося основой для международных железнодорожных расчетов.

Посадка на поезд на станции Мукачево производится с отдельной платформы. Чтобы сесть на поезд, следует при выходе с вокзала налево пройти 10 минут до западной платформы. Станционные работники подскажут, как найти.

Напомним, мы писали, как украинцам доехать в Германию бесплатно.

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