Впервые с начала войны. Как добраться поездом в Словакию из Закарпатья

В Украине состоялся первый с начала войны рейс поезда из Словакии по маршруту Кошице-Мукачево. Теперь поезд будет курсировать ежедневно.
Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу в Facebook "Укрзализныци".
На поезде прибыли 30 пассажиров. Отмечается, что теперь это станет ежедневным сообщением. Рейс выполняет словацкий дизель-поезд чешского производства на 78 мест и 3 веломеста.
Остановки есть в Чиерна-над-Тисоу и в Чопе – новообразованном железнодорожном хабе Закарпатья с рейсами в Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Полтаву, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ужгород.
Отправиться из Словакии в Украину можно будет по следующему расписанию:
Из Мукачево можно будет отправиться в 14:48 и в 18:16. Соответственно поезд прибывает в 18:17 и 21:33.
Через Чоп поезд будет проходить:
Билеты можно приобрести в словацких кассах (7,5 евро) или на борту поезда (6,8 евро). На борту поезда оплата возможна только в евро.
В Украине билеты стоят 406 грн в кассе в Мукачево или 373 грн – из Чопа. Цена зависит от курса швейцарского франка, являющегося основой для международных железнодорожных расчетов.
Посадка на поезд на станции Мукачево производится с отдельной платформы. Чтобы сесть на поезд, следует при выходе с вокзала налево пройти 10 минут до западной платформы. Станционные работники подскажут, как найти.
Напомним, мы писали, как украинцам доехать в Германию бесплатно.