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Волшебный мир Хаяо Миядзаки: появится масштабный парк по мотивам культовых мультфильмов

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Суббота 12 февраля 2022 18:43
Волшебный мир Хаяо Миядзаки: появится масштабный парк по мотивам культовых мультфильмов Фото: В Японии откроют тематический парк по мотивам культовых мультфильмов Хаяо Миядзаки (коллаж/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Посетителям будут доступны тематические секции

В Японии откроют тематический парк по мотивам культовых мультфильмов Хаяо Миядзаки.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Gamingoverdoseplus.com.

Проект будет создан японской анимационной студией Ghibli.

Тематический парк расположен в городе Нагакуте, что в трех часах езды на поезде от Токио. Открытие запланировано на 1 ноября 2022 года.

Согласно проекту парк будет состоять из пяти тематических частей: Холм Молодости, Большой склад Гибли, Деревня Мононоке, Долина ведьм и Лес Дондоко. Все остальные локации планируют достроить и открыть осенью 2023 года.

Каждая секция сочетается с обширным природным ландшафтом парка и воссоздает декорации из классических хитов Хаяо Миядзаки, таких, как "Мой сосед Тоторо", "Лапута: Небесный замок", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками", "Ходячий замок" и другие.

Анонсируя открытие парка студия Ghibli представила ознакомительный трейлер.

Хаяо Миядзаки – один из самых известных в мире японских мультипликаторов и анимационных режиссеров, автор многочисленной манги. Выпускник политико-экономического факультета Гакусюин.

Соучредитель анимационной студии Ghibli, с апреля 2005 года по 2014 – ее директор. Владелец Музея студии Ghibli. Известен также под псевдонимами Акицу Сабуро и Теруки Цутому.

Его часто называют азиатским Уолтом Диснеем, хотя сам аниматор не любит этого сравнения. В Японии Миядзаки прославился благодаря полнометражным анимационным шедеврам "Навсикая из Долины ветров" (1984), "Небесный замок Лапута" (1986), "Мой сосед Тоторо" (1988). На Западе он стал широко известен после выпуска в 1997 году его фильма "Принцесса Мононоке".

В 2003 году произведение Миядзаки "Унесенные призраками" получило премию Оскар за лучший анимационный фильм года. Последней в настоящее время полнометражной работой режиссера является фильм "Ветер крепчает" (2013).

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