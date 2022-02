Волшебный мир Хаяо Миядзаки: появится масштабный парк по мотивам культовых мультфильмов

Посетителям будут доступны тематические секции

В Японии откроют тематический парк по мотивам культовых мультфильмов Хаяо Миядзаки.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Gamingoverdoseplus.com.

Проект будет создан японской анимационной студией Ghibli.

Тематический парк расположен в городе Нагакуте, что в трех часах езды на поезде от Токио. Открытие запланировано на 1 ноября 2022 года.

The opening day of the Ghibli Park was announced today. pic.twitter.com/01vhPGuJgq