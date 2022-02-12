ru ua
Сб, 12 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чарівний світ Хаяо Міядзакі: з'явиться масштабний парк за мотивами культових мультфільмів

Новость на русском →
Субота 12 лютого 2022 18:43
Чарівний світ Хаяо Міядзакі: з'явиться масштабний парк за мотивами культових мультфільмів Фото: У Японії відкриють тематичний парк за мотивами культових мультфільмів Хаяо Міядзакі (колаж/РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Відвідувачам будуть доступні тематичні секції

У Японії відкриють тематичний парк за мотивами культових мультфільмів Хаяо Міядзакі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Gamingoverdoseplus.com.

Проєкт буде створено японською анімаційною студією Ghibli.

Тематичний парк розташований у місті Нагакут, що за три години їзди поїздом від Токіо. Відкриття заплановане на 1 листопада 2022 року.

Відповідно до проєкту парк складатиметься з п'яти тематичних частин: Пагорб Молодості, Великий склад Гіблі, Село Мононоке, Долина відьом та Ліс Дондоко. Усі інші локації планують добудувати та відкрити восени 2023 року.

Кожна секція поєднується з великим природним ландшафтом парку і відтворює декорації з класичних хітів Хаяо Міядзакі, таких, як "Мій сусід Тоторо", "Лапута: Небесний замок", "Принцеса Мононоке", "Віднесені примарами", "Ходячий замок" та інші.

Анонсуючи відкриття парку, студія Ghibli представила ознайомчий трейлер.

Хаяо Міядзакі — один з найвідоміших у світі японських мультиплікаторів і анімаційних режисерів, автор численної манґи. Випускник політико-економічного факультету університету Ґакусюін.

Співзасновник анімаційної студії Ghibli, з квітня 2005 року по 2014 — її директор. Власник Музею студії Ghibli. Відомий також під псевдонімами Акіцу Сабуро і Терукі Цутому.

Його часто називають азійським Волтом Діснеєм, хоча сам аніматор не любить цього порівняння. В Японії Міядзакі прославився завдяки повнометражним анімаційним шедеврам "Навсікая з Долини Вітрів" (1984), "Небесний замок Лапута" (1986), "Мій сусід Тоторо" (1988). На Заході він став широко відомим після випуску у 1997 році його фільму "Принцеса Мононоке".

У 2003 році твір Міядзакі "Віднесені привидами" отримав премію Оскар за найкращий анімаційний фільм року. Останньою на цей час повнометражною роботою режисера є фільм "Вітер дужчає" (2013).

Нагадаємо, раніше ми писали, що список пам'яток архітектури України поповнився ще 7 об'єктами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Токио Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Всі точки зору