Чарівний світ Хаяо Міядзакі: з'явиться масштабний парк за мотивами культових мультфільмів

Відвідувачам будуть доступні тематичні секції

У Японії відкриють тематичний парк за мотивами культових мультфільмів Хаяо Міядзакі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Gamingoverdoseplus.com.

Проєкт буде створено японською анімаційною студією Ghibli.

Тематичний парк розташований у місті Нагакут, що за три години їзди поїздом від Токіо. Відкриття заплановане на 1 листопада 2022 року.

The opening day of the Ghibli Park was announced today. pic.twitter.com/01vhPGuJgq