Воєнний стан не звільняє від обов'язку сплачувати комуналку, – юрист

Із початку війни заборгованість українців за комунальні послуги зростає. Багато хто перестали платити, бо виїхали зі своїх домівок чи втратили роботу.

Втім, воєнний стан не звільняє від обов’язку сплачувати за комунальні послуги й у більшості випадків заборгованість можуть стягувати через суд, йдеться у матеріалі РБК-Україна "Заборона виїзду і арешт рахунків. Чим може обернутися заборгованість за комуналку".

В Україні з окремих категорій людей заборонено стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги за прострочені суми, що виникли після 24 лютого 2022 року, пояснив керуючий партнер юридичної компанії "Winner" Ігор Ясько.

Ця норма діє лише для мешканців територій, на яких тривають бойові дії або тимчасово окупованих територій. І за умови, що власники та члени їхніх сімей виїхали і надали підтвердження виконавцю комунальних послуг, управителю багатоквартирного будинку, іншій уповноваженій співвласниками особі:

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

або інші документи, що підтверджують їхню відсутність у приміщенні чи будинку, в яких вони є споживачами на підставі укладених договорів (з місця тимчасового проживання в іноземній державі, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби).

"Поки діє воєнний стан – стягувати борги через суд комунальні служби з цієї категорії громадян не можуть, як і звертатися до виконавчої служби задля ініціювання арешту карток чи майно", – звертає увагу юрист.

Це не стосується боргів, які утворилися до 24 лютого 2022 року. І дія цієї норми тимчасова, тобто після скасування особливого режиму сплатити доведеться усю суму.

Також в разі несплати або оплати не в повному обсязі в Україні на сьогодні заборонено припинення або зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню. Також заборонено нарахування та стягнення пені і штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних.

"Це означає, що воєнний стан не звільняє від обов’язку сплачувати за комунальні послуги, але відповідальність у вигляді пені та штрафів не настає", – зауважує Ігор Ясько.

Якщо люди втратили роботу чи не мають достатньо коштів, вони все одно мають оплачувати рахунки за комунальні послуги.

"Погіршення майнового стану не впливає на обов’язок сплачувати спожиті послуги. До того ж, такі особи можуть втратити право на призначення житлової субсидії, якщо мають борги за 3 місяці та більше, і якщо такий борг перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Варіант дій – ухвалити договір про реструктуризацію заборгованості",– радить фахівець.

Нагадаємо, ми розповідали, чи обов'язково оплачувати комуналку тим, хто виїхав за кордон.

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