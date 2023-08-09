Военное положение не освобождает от обязанности оплачивать коммуналку, – юрист

С начала войны задолженность украинцев за коммунальные услуги растет. Многие перестали платить, потому что выехали из своих домов или потеряли работу.

Впрочем, военное положение не освобождает от обязанности платить за коммунальные услуги и в большинстве случаев задолженность могут взимать через суд, говорится в материале РБК-Украина "Запрет выезда и арест счетов. Чем может обернуться задолженность за коммуналку".

В Украине с отдельных категорий людей запрещено взимать задолженность за жилищно-коммунальные услуги за просроченные суммы, возникшие после 24 февраля 2022 года, пояснил управляющий партнер юридической компании "Winner" Игорь Ясько.

Эта норма действует только для жителей территорий, на которых продолжаются боевые действия или временно оккупированных территорий. И при условии, что владельцы и члены их семей выехали и предоставили подтверждение исполнителю коммунальных услуг, управляющему многоквартирным домом, другому уполномоченному совладельцами лицу:

справку о взятии на учет внутриперемещенного лица;

или другие документы, подтверждающие их отсутствие в помещении или доме, в которых они являются потребителями на основании заключенных договоров (с места временного проживания в иностранном государстве, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы .

"Пока действует военное положение – взимать долги через суд коммунальные службы с этой категории граждан не могут, как и обращаться в исполнительную службу для инициирования ареста карт или имущество", – обращает внимание юрист.

Это не касается долгов, образовавшихся до 24 февраля 2022 года. И действие этой нормы временное, то есть после отмены особого режима уплатить придется всю сумму.

Также в случае неуплаты или оплаты не в полном объеме в Украине на сегодняшний день запрещено прекращение или остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. Также запрещено начисление и взыскание пени и штрафов, инфляционных начислений, процентов годовых.

"Это означает, что военное положение не освобождает от обязанности платить за коммунальные услуги, но ответственность в виде пени и штрафов не наступает", – отмечает Игорь Ясько.

Если люди потеряли работу или у них нет достаточно средств, они все равно должны оплачивать счета за коммунальные услуги.

"Ухудшение имущественного положения не влияет на обязанность оплачивать потребленные услуги. К тому же такие лица могут потерять право на назначение жилищной субсидии, если имеют долги за 3 месяца и более, и если такой долг превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Вариант действий – подписать договор о реструктуризации задолженности", – советует специалист.

Напомним, мы рассказывали, обязательно ли оплачивать коммуналку тем, кто уехал за границу.

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