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Чи обов'язково оплачувати комуналку тим, хто виїхав за кордон: пояснення юриста

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Середа 05 липня 2023 16:51
Чи обов'язково оплачувати комуналку тим, хто виїхав за кордон: пояснення юриста Фото: Оплата комунальних послуг (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар
Експерт: Максим Боярчуков

Чимало українців, які виїхали за кордон через війну, залишили своє житло в Україні пустим. При цьому їм надходять автоматичні нарахування за комунальні послуги.

Чи обов’язково біженцям оплачувати рахунки, якщо в квартирі ніхто не проживає, TRAVEL РБК-Україна пояснив керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков.

Комунальні платежі сплачувати необхідно, навіть якщо людина не проживає в Україні, пояснює юрист. Проте особа, яка не проживала у будинку чи квартирі, має право на перерахунок розміру заборгованості.

"Чинне законодавство дозволяє знизити вартість житлово-комунальних послуг, якщо у квартирі/будинку ніхто не проживав понад 30 календарних днів – крім опалення та послуг із управління багатоквартирним будинком", – зазначає Максим Боярчуков.

Експерт додає: для припинення нарахувань за газ, електроенергію, водопостачання, вивіз сміття необхідно звернутися до постачальника таких послуг із відповідною заявою.

"До заяви обов’язково долучається документ, що підтверджує те, що людина не проживає у приміщенні. Наприклад, це можуть бути документи про проживання чи роботу за кордоном", – звертає увагу він.

Нагадаємо, ми писали, чи можна біженцям в ЄС працювати в Україні віддалено.

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