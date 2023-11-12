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Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові

Неділя 12 листопада 2023 08:15
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Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові Фото: Нуса-Пеніда, острів Балі в Індонезії (unsplash.com)
Антон Тараненко
Антон Тараненко
засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group

Яке житло підходить для інвестицій та у скільки обійдетсья його купівля – у колонці для РБК-Україна.

Всесвітньо відомий острів Балі в Індонезії привертає увагу комфортними умовами життя, а також широкими можливостями інвестицій. Яке найдешевше житло на Балі можна придбати? У що краще інвестувати?

На ці та інші питання у колонці для РБК-Україна відповідає інвестор, експерт з закордонної нерухомості та співзасновник Ukrainian Hotel & Resort Association Антон Тараненко.

Скільки коштує нерухомість на Балі: приклади цін та умови

Нерухомість на Балі в основному складається з вілл, готелів, апарт-готелів та будинків або бунгало, які відповідають місцевому ринку та інтересам туристів.

Ціни на житло на острові Балі можуть значно варіюватися в залежності від розташування, типу нерухомості та її стану. Найдешевша пропозиція на ринку – бунгало або апартаменти з однією кімнатою. Ціна стартує від 80 тисяч доларів.

Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові

Фото: bali.realestate/ru/property/kuta

Найбільш доступне житло для придбання – на східному узбережжі Балі, у віддалених районах острова Амед та Чандідас. Ці місця знаходяться поодаль від туристичних центрів, але є привабливими для тих, хто шукає спокій та більш автентичний спосіб життя. Саме тут можна познайомитися зі справжнім життям балійців.

Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові

Чандідас. Фото: alamyhoto

Найбільш популярні локації Балі для купівлі нерухомості райони:

  • Чангу;
  • Убуд;
  • Букіт;
  • Умалас;
  • Санур.

Ціни в цих локаціях 140-190 тисяч євро за однокімнатну квартиру площею 35 квадратних метрів. На об'єкти преміум-класу ціни вищі. Наприклад, вартість студій в межах 200 тисяч євро. Вілла з трьома спальнями – від 350 тисяч євро.

Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові

Фото: hayatestate.com/ua/bal

Оптимальна сума для купівлі нерухомості на Балі у туристичному районі Чангу – 200 тисяч доларів.

З таким бюджетом можна придбати апартаменти на стадії будівництва у пішій доступності до океану та площею приблизно 70 квадратних метрів. Також у цю суму вже буде входити ремонт, меблі та техніка для дому.

Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові

Фото: discount-house

Які варіанти для інвестицій найбільш вигідні

Якщо розглядати нерухомість на Балі для вдалих інвестицій, найбільш вигідним варіантом є інвестування в апартаменти преміум-класу в апарт-готелях. Це квартири або студії, що знаходяться в складі готелю.

Власники таких апартаментів поєднують можливість жити у квартирі з сервісом готелю та за бажанням отримувати пасивний дохід від здачі апартаментів в оренду.

Нагадаємо, з 2010 року ціни на житло в країнах Європи зросли в середньому на 70%, свідчать дані Євростату. За цей час суттєвого подорожчання житла не було тільки в Італії, Греції та на Кіпрі. Ми розповідали, як змінилися ціни на нерухомість і орендні ставки в ЄС за більш ніж 10 років.

Також стало відомо, скільки коштують квартири у Кракові та передмісті восени 2023 року.

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Антон Тараненко
Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові
Антон Тараненко
засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group
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