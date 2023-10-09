Найбільше подорожчання. Скільки коштують квартири у Кракові та передмісті

Краків за цінами на квартири – одне із найдорожчих міст Польщі. Житло в місті недешеве як на первинному, так і на вторинному ринку.

Скільки зараз коштують квартири в Кракові та в регіоні, РБК-Україна розповідає з посиланням на muratorplus.pl.

Ціни на "вторинці" Кракова – зростають чи падають?

Краків для покупців квартир – точно не дешеве місто. А зараз квартири на вторинному ринку квартири коштують навіть більше, ніж будь-коли – ціна угод перевищила бар’єр в 11 000 злотих (понад 93 тисячі гривень) за квадратний метр. Однак багато що залежить від розташування та стану квартири. І все ще можна знайти вигідні пропозиції.

За даними банку PKO BP, у першому кварталі поточного року середні ціни пропозиції зросли на 3,1% у порівнянні з попереднім. І найближчим часом експерти очікують подальшого зростання цін на житло.

Ціни на житло за даними Нацбанку Польщі

Кожного кварталу НБП аналізує цінову ситуацію на ринках житла найбільших міст країни. Наразі останні доступні дані стосуються ситуації у другому кварталі 2023 року. За даними Національного банку Польщі, середня ціна квартири на вторинному ринку в Кракові становить:

ціна пропозиції – 13 026 злотих за кв. метр;

ціна угоди реальної – 11 018 злотих за кв. метр.

Фото: Квартири у Кракові на вторинному ринку коштують близько 11 тис. злотих за метр (скриншот з сайту otodom.pl)

Якщо порівняти цей квартал з попереднім, то можна побачити, що відбулося зростання цін пропозиції на 3,1% і цін угод на 1,3%. За рік перші зросли на 3,3%, а другі – на 2,7%.

Ціни на квартири за даними Otodom Analytics

Щомісяця експерти Otodom Analytics теж оновлюють звіти по цінах на квартири. Наразі доступні дані за серпень 2023 року, отримані шляхом аналізу рекламних оголошень про продаж. У серпні в Кракові середня квартира коштувала 14 048 злотих (понад 127 тисяч гривень) за квадратний метр (ціна пропозиції).

Також ціни відрізнялися залежно від квадратури житла:

квартира до 40 м2 – 15 111 злотих за кв. метр;

квартира 40–59 м2 – 13 624 злотих за кв. метр;

квартира 60–89 м2 – 13 525 злотих за кв. метр;

квартира понад 90 м2 – 14 569 злотих за кв. метр.

У рейтингу міст Otodom Analytics дорожчою за Краків була лише Варшава.

Фото: Приклади цін на квартири у Кракові (скриншоти з сайту otodom.pl)

Ціни на квартири в Кракові, вторинний ринок – огляд Murator

За цінами вторинний ринок у Кракові часом перевищує навіть первинний.

"Маємо справу з найвищими цінами в історії цього міста. На щастя, у випадку цін угод, це не так погано, що свідчить про те, що завжди варто намагатися домовитися з продавцем. Також варто шукати вигідні пропозиції", – пишуть аналітики Murator.

Скільки покупець заплатить за квартиру, залежить від розміру квартири та віддаленості від центру. Переглядаючи оголошення на сайтах, можна знайти такі пропозиції:

двокімнатна квартира в зеленій зоні за 750 000 злотих (52 м2);

чотирикімнатна квартира в новобудові за 999 000 злотих (67 м2);

двокімнатна квартира з гардеробом за 875 000 злотих (50 м2);

трикімнатна квартира включно з паркомісцем за 819 000 злотих (81 м2),

трикімнатна квартира з балконом у багатоквартирному будинку за 650 000 злотих (63 м2);

двокімнатна квартира за 710 000 злотих (46 м2).

За словами експертів, наразі на вторинному ринку по всій Польщі спостерігається пожвавлення. Воно пов’язане, зокрема, з покращенням ситуації на ринку іпотечних кредитів та із запровадженням програми безпечного кредиту під 2% (Secure Credit 2%), писало РБК-Україна напередодні.

"Дуже високий попит у поєднанні з сезоном відпусток призвели до значного подовження терміну розгляду заявок. На щастя, останніми днями ситуація поступово починає покращуватися", – кажуть експерти Expander і Rentier.io.

Поблизу Кракова. Ціни на квартири у Малопольському воєводстві

Купівля квартири в Кракові – це значні витрати. Щоб заощадити, варто принаймні розглянути інші місця Малопольського воєводства.

За межами великих міст ціни на квартири на вторинному ринку зазвичай помітно нижчі. Це наочно демонструє перегляд зразкових пропозицій продажу квартир площею 40-60 м2 у таких містах:

Бохня – 420 тис. злотих за двокімнатну квартиру (50 м2); Олькуш – 345 тис. злотих за трикімнатну квартиру (60,5 м2); Освенцім – 275 тис. злотих за двокімнатну квартиру (50,5 м2); Тарнув – 480 тис. злотих за три кімнати (48 м2); Величка – 605 тис. злотих за трикімнатну квартиру (55 м2); Закопане – 645 тис. злотих за двокімнатну квартиру (47 м2).

Тим часом оренда житла забирає суттєву частину заробітку мешканців Німеччини. Дослідження показало, що 36% усіх споживчих витрат мешканців країни йде саме на оренду і витрати на комунальні послуги. Ми писали, у скільки обійдеться оренда житла в Німеччині у 2023 році.

Також стало відомо, скільки зароблятимуть українці у Польщі після підвищення мінімальних зарплат.

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