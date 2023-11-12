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Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове

Воскресенье 12 ноября 2023 08:15
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Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове Фото: Остров Бали в Индонезии (unsplash.com)
Антон Тараненко
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group

Какое жилье подходит для инвестиций и во сколько обойдется его покупка – в колонке для РБК-Украина.

Всемирно известный остров Бали в Индонезии привлекает внимание комфортными условиями жизни, а также широкими возможностями инвестиций. Какое самое дешевое жилье на Бали можно купить? Во что лучше инвестировать?

На эти и другие вопросы в колонке для РБК-Украина отвечает инвестор, эксперт по зарубежной недвижимости и соучредитель Ukrainian Hotel & Resort Association Антон Тараненко.

Сколько стоит недвижимость на Бали: примеры цен и условия

Недвижимость на Бали в основном состоит из вилл, гостиниц, апарт-отелей и домов или бунгало, отвечающих местному рынку и интересам туристов.

Цены на жилье на Бали могут значительно варьироваться в зависимости от расположения, типа недвижимости и его состояния. Самое дешевое предложение на рынке – бунгало или апартаменты с одной комнатой. Цена стартует от 80 тысяч долларов.

Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове

Фото: bali.realestate/ru/property/kuta

Наиболее доступное жилье для приобретения – на восточном побережье Бали, в отдаленных районах острова Амед и Чандидас. Эти места находятся вдали от туристических центров, но привлекательны для тех, кто ищет покой и более аутентичный образ жизни. Именно здесь можно познакомиться с настоящей жизнью балийцев.

Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове

Чандидас. Фото: alamyhoto

Наиболее популярные локации Бали для покупки недвижимости районы:

  • Чанге;
  • Устрой;
  • Букит;
  • Умалас;
  • Санур.

Цены в этих локациях 140-190 тысяч евро за однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров. На объекты премиум-класса цены выше. К примеру, стоимость студий в пределах 200 тысяч евро. Вилла с тремя спальнями – от 350 тысяч евро.

Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове

Фото: hayatestate.com/ru/bal

Оптимальная сумма для покупки недвижимости на Бали в туристическом районе Чанга – 200 тысяч долларов.

С таким бюджетом можно приобрести апартаменты на стадии строительства в пешей доступности к океану и площадью около 70 квадратных метров. Также в эту сумму будет входить ремонт, мебель и техника для дома.

Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове

Фото: discount-house

Какие варианты для инвестиций наиболее выгодные

Если рассматривать недвижимость на Бали для удачных инвестиций, наиболее выгодным вариантом является инвестирование в апартаменты премиум-класса в апарт-отелях.

Это квартиры или студии, находящиеся в составе гостиницы. Владельцы таких апартаментов совмещают возможность жить в квартире с сервисом гостиницы и получать пассивный доход от сдачи апартаментов в аренду.

Напомним, с 2010 года цены на жилье в странах Европы выросли в среднем на 70%, свидетельствуют данные Евростата. За это время существенного удорожания жилья не было только в Италии, Греции и Кипре. Мы рассказывали, как изменились цены на недвижимость и арендные ставки в ЕС за более чем 10 лет.

Также стало известно, сколько стоят квартиры в Кракове и пригороде осенью 2023 года.

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Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
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