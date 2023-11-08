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Власна справа. Який бізнес відкривають українські жінки у Польщі: опитування

Фото: Робота в салоні краси (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українки у Польщі активно відкривають власну справу. Більшість із них – у сфері послуг з мінімальними власними інвестиціями.

Який малий бізнес започатковують українські біженки, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

У рамках програми "The Way to Business", яка надає інформаційну підтримку біженкам з України, провели опитування на тему, який бізнес вони планують відкрити у Польщі.

Виявилося, що більшість українських біженок цікавить відкриття власної справи у сфері послуг з мінімальними власними вкладеннями.

Зокрема, 73% учасниць програми "The Way to Business" зазначили, що планують започаткувати бізнес у таких сферах:

  • освіта (дитячі садки, мовні курси, дитячі курси, заняття з кулінарії);
  • консультування (право, легалізація, маркетинг, логістика, працевлаштування);
  • сфера краси (перукарні, салони краси);
  • дизайн;
  • фотографія;
  • туризм;
  • ІТ та транспортні послуги.

Кожна п'ята учасниця програми (20%) хоче розпочати свою справу у сфері моди, продажу нижньої білизни та одягу, косметики, кулінарних виробів (переважно онлайн).

Ще 5% учасниць опитування хочуть вести масштабніший бізнес – відкрити готель, ресторан чи кафе, а 2% українок планують створення власного виробництва.

З початку війни українські громадяни у Польщі заснували більше 30 000 ФОПів та фірм. 43% з них відкрили українські жінки.

Нагадаємо, ми писали, що українці почали масово реєструвати бізнес у Польщі. Кількість нових підприємств сягає 2000 на місяць.

Також у Чехії українці масово відкривають свою справу. У 2023 році кожен десятий новий ФОП був відкритий українцем.

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