Власна справа. Який бізнес відкривають українські жінки у Польщі: опитування

Українки у Польщі активно відкривають власну справу. Більшість із них – у сфері послуг з мінімальними власними інвестиціями.

Який малий бізнес започатковують українські біженки, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

У рамках програми "The Way to Business", яка надає інформаційну підтримку біженкам з України, провели опитування на тему, який бізнес вони планують відкрити у Польщі.

Виявилося, що більшість українських біженок цікавить відкриття власної справи у сфері послуг з мінімальними власними вкладеннями.

Зокрема, 73% учасниць програми "The Way to Business" зазначили, що планують започаткувати бізнес у таких сферах:

освіта (дитячі садки, мовні курси, дитячі курси, заняття з кулінарії);

консультування (право, легалізація, маркетинг, логістика, працевлаштування);

сфера краси (перукарні, салони краси);

дизайн;

фотографія;

туризм;

ІТ та транспортні послуги.

Кожна п'ята учасниця програми (20%) хоче розпочати свою справу у сфері моди, продажу нижньої білизни та одягу, косметики, кулінарних виробів (переважно онлайн).

Ще 5% учасниць опитування хочуть вести масштабніший бізнес – відкрити готель, ресторан чи кафе, а 2% українок планують створення власного виробництва.

З початку війни українські громадяни у Польщі заснували більше 30 000 ФОПів та фірм. 43% з них відкрили українські жінки.

