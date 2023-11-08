Власна справа. Який бізнес відкривають українські жінки у Польщі: опитування

Українки у Польщі активно відкривають власну справу. Більшість із них – у сфері послуг з мінімальними власними інвестиціями.
Який малий бізнес започатковують українські біженки, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.
У рамках програми "The Way to Business", яка надає інформаційну підтримку біженкам з України, провели опитування на тему, який бізнес вони планують відкрити у Польщі.
Виявилося, що більшість українських біженок цікавить відкриття власної справи у сфері послуг з мінімальними власними вкладеннями.
Зокрема, 73% учасниць програми "The Way to Business" зазначили, що планують започаткувати бізнес у таких сферах:
Кожна п'ята учасниця програми (20%) хоче розпочати свою справу у сфері моди, продажу нижньої білизни та одягу, косметики, кулінарних виробів (переважно онлайн).
Ще 5% учасниць опитування хочуть вести масштабніший бізнес – відкрити готель, ресторан чи кафе, а 2% українок планують створення власного виробництва.
З початку війни українські громадяни у Польщі заснували більше 30 000 ФОПів та фірм. 43% з них відкрили українські жінки.
Нагадаємо, ми писали, що українці почали масово реєструвати бізнес у Польщі. Кількість нових підприємств сягає 2000 на місяць.
Також у Чехії українці масово відкривають свою справу. У 2023 році кожен десятий новий ФОП був відкритий українцем.
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