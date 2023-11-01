Не лише Польща. У ще одній країні ЄС українці масово відкривають свою справу

У 2023 році в Чехії зареєструвалися 55 тисяч приватних підприємців. Майже кожен десятий з них має українське громадянство.

До війни частка українців, що починали свою справу у Чехії, була на рівні 1-2% на рік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

За дев'ять місяців 2023 року бізнес у Чехії розпочали 55 тисяч людей. Із них 9% (4904 осіб) – з українським громадянством. Водночас до війни підприємців, які започатковували свою справу, у Чехії було 1-2%. Такі результати аналізу CRIF (Чеського кредитного бюро).

"Українців у Чехії зараз приблизно на 360 тисяч більше, ніж до війни. Тому логічно, що багато з них вирішують зайнятися підприємництвом. Цього року на кінець третього кварталу 4 904 українців почали свою справу, приблизно по 545 за місяць. Тому я припускаю, що цей рік перевищить минулий, коли в середньому 476 українців на місяць відкривали тут бізнес, за весь рік їх було 5709", – розповіла аналітик CRIF Вера Каменічкова.



Найбільше українців відкрили свій бізнес у Празі – 1733 людей. Це 19% від усіх нових ФОП у столиці. Водночас це третина всіх нових підприємців з України, які започаткували справу в Чехії 2023 року. В Устецькому краї відкрили бізнес 625 українців, у Південноморавському зареєструвалися 432 нові підприємці-українці

Найбільше нових ФОП українці відкрили у будівництві – 1919 людей (39%). Це 25% від усіх нових ФОП у цій галузі.

"Будівництво вже давно є галуззю, в якій українці знаходять собі застосування. Це одна з тих кількох галузей, що не вимагають досконалого знання місцевої мови, так що можна починати підприємництво відразу до переїзду", – зазначила експерт.

На другому місці переробна промисловість (19%) – ФОП зареєстрували 922 українців.

Вік більшої частини нових підприємців з України у Чехії – віком з 18 до 40 років. Зокрема, 35% - віком 18-31 рік, 36% – 31-49 років.

Раніше ми повідомляли, що українці почали масово реєструвати бізнес у Польщі. Кількість нових підприємств сягає 2000 на місяць. На українські компанії припадає 67% усіх нових іноземних бізнесів і 10% усіх фірм, створених протягом першої половини 2023 року.

Також у Чехії оцінили суму податків українських біженців цього року. У 2023 році очікується, що українці сплатять сплатять 12-15 млрд чеських крон податків та зборів.

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