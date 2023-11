Собственное дело. Какой бизнес открывают украинские женщины в Польше: опрос

Украинки в Польше активно открывают свое дело. Большинство из них – в сфере услуг с минимальными инвестициями.

Какой малый бизнес начинают украинские беженки, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

В рамках программы "The Way to Business", которая оказывает информационную поддержку беженкам из Украины, провели опрос на тему, какой бизнес они планируют открыть в Польше.

Оказалось, что большинство украинских беженок интересует открытие собственного дела в сфере услуг с минимальными вложениями.

В частности, 73% участниц программы The Way to Business отметили, что планируют начать бизнес в таких сферах:

образование (детские сады, языковые курсы, детские курсы, занятия по кулинарии);

консультирование (право, легализация, маркетинг, логистика, трудоустройство);

сфера красоты (парикмахерские, салоны красоты);

дизайн;

фотография;

туризм;

ІТ и транспортные услуги.

Каждая пятая участница программы (20%) хочет начать свое дело в сфере моды, продаж нижнего белья и одежды, косметики, кулинарных изделий (преимущественно онлайн).

Еще 5% участниц опроса хотят вести более масштабный бизнес – открыть гостиницу, ресторан или кафе, а 2% украинок планируют создание собственного производства.

С начала войны украинские граждане в Польше основали более 30 000 ФЛП и фирм. 43% из них открыли украинские женщины.

Напомним, мы писали, что украинцы начали массово регистрировать бизнес в Польше. Количество новых предприятий достигает 2000 в месяц.

Также в Чехии украинцы массово открывают свое дело. В 2023 году каждый десятый новый ФЛП был открыт украинцем.

