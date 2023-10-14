Виплати для ВПО. Хто тепер має право на допомогу від держави за новими правилами

Порядок призначення та виплати допомоги на проживання ВПО зазнав значної трансформації. Це відбулося через зміни, внесені постановами Кабміну.
"Судячи змін, держава змінила підхід у наданні допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. В Україні встановили спеціальні критерії для продовження виплати допомоги та обмежили її виплату часовими рамками", – каже Олена Нечеснюк, юристка з питань ВПО БФ "Право на захист".
Для РБК-Україна вона пояснює, який порядок виплат для ВПО від держави тепер діятиме в Україні.
Виплати для ВПО, які отримували допомогу до 1 серпня 2023 року
Внутрішньо переміщеним особам, які отримували допомогу до внесення відповідних змін, з 1 серпня 2023 року виплату допомоги автоматично продовжено на один шестимісячний період без можливості подальшого продовження виплати.
При цьому виплата допомоги на проживання не продовжена особам, які:
Також передбачено критерії, за наявності яких переселенець не отримуватиме надалі допомогу на проживання. Так, з 1 вересня 2023 року виплата допомоги припиняється внутрішньо переміщеним особам, якщо за результатами верифікації встановлено, що після 15 липня 2023 року особа:
Ці критерії стосуються безпосередньо особи, у якої виникли описані обставини, та не поширюються на інших членів родини. Допомога на проживання є індивідуальною виплатою, тому рішення про відмову в продовженні виплат, за наявності відповідних підстав, має прийматися окремо щодо кожної людини.
Виплата допомоги ВПО, які звертаються за нею вперше з 1 серпня 2023 року
Внутрішньо переміщеним особам, які вперше звернулися за призначенням допомоги на проживання з 1 серпня 2023 року, така допомога призначається на 6 місяців з можливістю продовження на другий шестимісячний період.
Допомога на проживання призначається внутрішньо переміщеним особам:
Допомогу також призначають дитині, яка народилася у внутрішньо переміщеної особи, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Власне, до внесення відповідних змін це положення не було закріплене в законодавстві. Після внесення змін питання отримання допомоги дитиною, яка народилася у внутрішньо переміщеної особи після її переміщення, вже є прямо врегульованим.
Разом з тим, встановлено умови, за наявності яких внутрішньо переміщеній особі, яка вперше звернулися за призначенням допомоги з 1 серпня 2023 року, не може бути призначено допомогу на перший шестимісячний період. Такі умови є аналогічними тим, що застосовуються і до внутрішньо переміщених осіб, які отримували допомогу до 1 серпня 2023 року.
Продовження допомоги ВПО, які звертаються за її призначенням вперше з 1 серпня 2023 року на другий 6-місячний період
Виплата допомоги на проживання продовжуватиметься автоматично за наявності таких умов:
Виплата допомоги ВПО, які звертаються за її призначенням вперше з 1 листопада 2023 року
З 1 листопада 2023 року допомога на проживання призначатиметься на сім’ю, а не виплачуватиметься безпосередньо кожній внутрішньо переміщеній особі. Допомога виплачуватиметься щомісяця одному з членів сім’ї – уповноваженій особі.
Більшість звернень до юристів Благодійного фонду "Право на захист" наразі стосується припинення виплати допомоги на проживання у зв’язку перевищенням встановленого терміну перебування за кордоном.
Положеннями чинного Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам визначено, що допомога уповноваженій особі або отримувачу не призначається, якщо особа на дату звернення по допомогу перебували за межами території України більш як 30 календарних днів підряд або більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги.
До періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, лікування або реабілітації, що підтверджується відповідними документами, а також дні перебування за кордоном з таких причин, як хвороба уповноваженої особи/отримувача, смерть членів їх сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 18 років, перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах.
Тобто, описані вище підстави перебування особою за кордоном не обмежені в часі та не відносяться до періоду перебування за кордоном. Однак вони мають бути підтвердженні відповідними документами. При цьому вимоги до форми та змісту таких документів не прописані.
У разі наявності в уповноваженої особи/отримувача обґрунтованих причин для продовження строку перебування за кордоном понад 30 календарних днів підряд або більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги ВПО звертається з відповідною заявою та підтвердними документами або безпосередньо до органу соціального захисту населення/уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/центру надання адміністративних послуг.
Або з використанням поштового/ електронного зв’язку (за технічної можливості з накладенням кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) за місцем обліку як внутрішньо переміщена особа.
У такому разі строк перебування внутрішньо переміщеної особи за кордоном може бути збільшено до 60 днів підряд або 90 днів сукупно і виплата допомоги поновлюється з місяця її припинення.
В цьому випадку строк перебування за кордоном продовжується до 60 днів та 90 днів відповідно за наявності в особи обґрунтованих причин перебувати за кордоном.
Для цього необхідно звернутися органу соціального захисту населення/уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/центру надання адміністративних послуг з документальним підтвердженням наявності обґрунтованих причин для продовження строку. Оцінка обґрунтованості причин здійснюватиметься органом соціального захисту населення/уповноваженою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/центру надання адміністративних послуг.
Нагадаємо, в Україні почалися перевірки місць проживання людей зі статусом ВПО. У результаті такої ідентифікації деяким українцям можуть скасувати соціальні виплати. Ми писали, як не втратити виплати і що враховувати при перевірках житла.
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