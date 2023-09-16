Перевірки місця проживання переселенців: що робити, щоб не скасували виплати

У серпні 2023 року в Україні почалися перевірки місць проживання людей зі статусом ВПО. У результаті такої ідентифікації деяким українцям можуть скасувати соціальні виплати.

У коментарі РБК-Україна юристка з питань ВПО БФ “Право на Захист” Лілія Ластовиченко пояснює, що треба знати про перевірки житла переселенців та що робити, щоб виплати не скасували.

Перевірки житла ВПО: як це відбувається

"Національна соціальна сервісна служба почала перевіряти фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави", – пояснює Лілія Ластовиченко.

Про таку перевірку мають повідомляти за два дні. Вона може проводитися на підставі:

інформації про реєстрацію осіб як внутрішньо переміщених у межах однієї територіальної громади;

отримання сповіщення від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об'єднань чи фізичних осіб про зміну фактичного місця перебування ВПО;

результатів верифікації відповідно до критеріїв призначення зазначеної допомоги.

"Актуальна редакція постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 передбачає проведення перевірки фактичного місця проживання отримувачів допомоги у місці, де вони зареєстровані як ВПО. Невідповідність місця проживання і місця реєстрації ВПО може призвести до припинення надання допомоги", – пояснює юристка.

Фото: Про заплановані перевірки переселенців мають попереджати за два дні (Getty Images)

Процедура передбачає запланований візит представників Нацсоцслужби або соцзахисту за адресою, яку отримувач допомоги вказав у довідці ВПО. Фактична перевірка повинна бути проведена протягом 10 днів після прийняття рішення про її проведення. Ті люди, щодо яких ініційовано процедуру, мають бути повідомлені про майбутній візит за 2 дні у будь-який спосіб, який можна відстежити для підтвердження контакту.

"Для запобігання припиненню виплат ВПО у разі відсутності під час перевірки необхідно протягом 14 днів звернутися до управління соціального захисту населення (УСЗН). А якщо є обґрунтовані причини відсутності – протягом 30 днів надати УСЗН підтвердні документи", – зауважує вона.

Якщо під час попередньої комунікації ВПО повідомляє про свою відсутність, візит може бути відкладений на строк до двох тижнів. У випадку, якщо під час візиту представників органів Нацсоцслужби або соцзахисту особи не було за місцем реєстрації ВПО, представники складають акт, констатуючи, що особа не пройшла процедуру (була відсутня під час візиту).

Отримувач допомоги має 14 днів для того, щоб звернутись до департаменту соцзахисту і надати документи, що обґрунтовують відсутність і необхідність відновити виплати.

У яких випадках після перевірок призупиняють виплати

За рішенням департаменту соціального захисту виплати можуть бути тимчасово призупинені до тих пір, поки отримувач допомоги не пройде процедуру ідентифікації.

"Ця процедура передбачає візит особою департаменту соцзахисту з відповідними документами для підтвердження відповідності вимогам постанови. У цьому випадку органи повідомляють отримувача у спосіб, який можна відстежити для підтвердження контакту, про необхідність відвідати департамент соцзахисту протягом 30 днів", – говорить представниця БФ "Право на Захист".

Фото: Перевірки допоможуть зменшити можливість неправильної або застарілої інформації (Getty Images)

Зараз офіційних статистичних відомостей щодо перевірок ВПО Нацсоцслужбою по Україні немає.

"Наприклад, у Чернівецькій області зі 159 перевірених осіб, 97 осіб були відсутні за місцем реєстрації ВПО, з яких тільки 6 осіб звернулись до управлінь соціального захисту населення за місцем фактичного проживання та реєстрації ВПО для надання документів та пояснень відсутності за місцем реєстрації в день перевірки Нацсоцслужбою", – каже Лілія Ластовиченко.

Ці зміни ставлять за мету забезпечити більш точні та актуальні дані про місце перебування внутрішньо переміщених осіб, що своєю чергою допоможе ефективніше надавати їм необхідну допомогу та підтримку. Перевірки допоможуть зменшити можливість неправильної або застарілої інформації, що сприятиме швидкому та належному реагуванню на потреби ВПО.

"Тож якщо ви змінили місце фактичного проживання чи контактний номер телефону або ж не вказали номер квартири, потрібно обов'язково надати відповідну інформацію уповноваженим органам. Це можна зробити, звернувшись до УСЗН особисто", – радить співрозмовниця.

Відзначимо, 1 вересня 2023 року Кабмін затвердив вимоги до місць тимчасового проживання переселенців. Встановили вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим.

Також ми розповідали, як і де переселенцям оформлювати довідки ВПО і чому це важливо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.