Выплаты для ВПЛ. Кто теперь имеет право на помощь от государства по новым правилам

Порядок назначения и выплаты пособия на проживание ВПЛ претерпел значительную трансформацию. Это произошло из-за изменений, внесенных постановлениями Кабмина.

"Судя по изменениям, государство изменило подход в предоставлении помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. В Украине установили специальные критерии для продления выплаты помощи и ограничили ее выплату временными рамками", – говорит Елена Нечеснюк, юрист по вопросам ВПЛ БФ "Право на захист".

Для РБК-Украина она объясняет, какой порядок выплат для ВПЛ от государства теперь будет действовать в Украине.

Выплаты для ВПЛ, получавших помощь до 1 августа 2023 года

Внутри перемещенным лицам, получавшим пособие к внесению соответствующих изменений, с 1 августа 2023 года выплата пособия автоматически продлена на один шестимесячный период без возможности дальнейшего продления выплаты.

При этом выплата пособия на проживание не продлена лицам, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд;

отбывают наказание в местах лишения свободы;

были осуждены за совершение отдельных уголовных правонарушений против основ национальной безопасности Украины или объявлены в розыск;

вернулись в оставленное место жительства.

Также предусмотрены критерии, при наличии которых переселенец не будет получать в дальнейшем пособие на проживание. Так, с 1 сентября 2023 года выплата пособия прекращается внутренне перемещенным лицам, если по результатам верификации установлено, что после 15 июля 2023 года они:

приобрели транспортное средство, которому меньше 5 лет, за исключением мопеда, прицепа и так далее;

приобрели недвижимое имущество, ценные бумаги и т.п. на сумму более 100 тыс. грн;

имеет на депозитном банковском счете более 100 тыс. грн, или ОВГЗ на такую же сумму;

приобрели безналичную и/или наличную иностранную валюту, банковские металлы на общую сумму, превышающую 100 тыс. грн;

имеют в собственности пригодное для проживания жилье, расположенное на территории населенных пунктов, не включенных в перечень территорий, где ведутся боевые действия или находящиеся в оккупации;

находились и после внутреннего перемещения находится на полном государственном содержании в детском доме, школе-интернате, гериатрическом пансионате, доме-интернате для пожилых людей и лиц с инвалидностью и так далее.

Фото: Государство изменило подход к предоставлению помощи на проживание внутри перемещенным лицам (коллаж РБК-Украина)

Эти критерии касаются непосредственно лица, у которого возникли описанные обстоятельства, и не распространяются на других членов семьи. Пособие на проживание является индивидуальной выплатой, поэтому решение об отказе в продлении выплат при наличии соответствующих оснований должно приниматься отдельно в отношении каждого человека.

Выплата помощи ВПЛ, которые обращаются за ней впервые с 1 августа 2023 года

Внутри перемещенным лицам, впервые обратившимся за назначением пособия на проживание с 1 августа 2023 года, такая помощь назначается на 6 месяцев с возможностью продления на второй шестимесячный период.

Пособие на жительство назначается внутренне перемещенным лицам:

переместившимся (повторно переместившимся) с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного Минреинтеграции, в отношении которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации;

у которых жилье разрушено или непригодно для проживания и информация о нем внесена в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации против Украины (при технической возможности), или в отношении которого дано документальное подтверждение органом местного самоуправления по факту повреждения/уничтожения жилого помещения в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации.

Помощь также назначают ребенку, который родился у внутренне перемещенного лица, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. По сути, до внесения соответствующих изменений это положение не было закреплено в законодательстве. После внесения изменений вопрос получения помощи ребенком, который родился у внутренне перемещенного лица после его перемещения, уже прямо урегулирован.

Вместе с тем установлены условия, при наличии которых внутренне перемещенному лицу, впервые обратившемуся за назначением помощи с 1 августа 2023 года, не может быть назначена помощь на первый шестимесячный период. Такие условия аналогичны тем, которые применяются и к внутренне перемещенным лицам, которые получали помощь до 1 августа 2023 года.

Фото: Тем, кто обратился за выплатами впервые, помощь назначают на 6 месяцев с возможностью продления на второй шестимесячный период (Getty Images)

Продолжение помощи ВПЛ, которые обращаются за ее назначением впервые с 1 августа 2023 на второй 6-месячный период

Выплата пособия на проживание будет продолжаться автоматически при наличии следующих условий:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя в течение периода, за который учитываются доходы, не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми до достижения ими шестилетнего возраста (включительно); граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживающие за ними; лица с инвалидностью; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста; а также физические лица, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за предоставление социальных услуг, студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, не имеющих регистрации места жительства в общежитиях;

в составе семьи есть неработающее трудоспособное лицо, которое в течение первых шести месяцев, за которые получало пособие, способствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось/зарегистрировалось в центре занятости как безработное, зарегистрировалось как физическое лицо - предприниматель/или получило помощь на получение экономической самостоятельности/ микрогрант на создание или развитие собственного бизнеса/ваучер на обучение) и среднемесячный доход которой в течение периода, за который учитываются доходы, не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

уполномоченное лицо/получатель, потерявшие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, определенного частью первой статьи 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Фото: Выплата пособия на проживание будет продолжаться автоматически при определенных условиях (Getty Images)

Выплата помощи ВПЛ, которые обращаются за ее назначением впервые с 1 ноября 2023 года

С 1 ноября 2023 года пособие на проживание будет назначаться на семью, а не выплачиваться непосредственно каждому внутренне перемещенному лицу. Помощь будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи – уполномоченному лицу.

Главные проблемы, с которыми обращаются ВПЛ по выплатам

Большинство обращений к юристам Благотворительного фонда "Право на захист" касается прекращения выплаты пособия на проживание в связи с превышением установленного срока пребывания за границей.

Положениями действующего Порядка предоставления помощи на проживание внутри перемещенным лицам определено, что помощь уполномоченному лицу или получателю не назначается, если лицо на дату обращения за помощью находились за пределами территории Украины более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения помощи.

В период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, оздоровления детей, стажировки, лечения или реабилитации, что подтверждается соответствующими документами, а также дни пребывания за границей по таким причинам, как болезнь уполномоченного лица/получателя, смерть членов их семьи и родственников, уход за больным ребенком младше 18 лет, пребывание в учреждениях здравоохранения, судебных и правоохранительных органах.

То есть описанные выше основания пребывания лицом за границей не ограничены во времени и не относятся к периоду пребывания за границей. Однако они должны быть подтверждены соответствующими документами. При этом требования к форме и содержанию таких документов не прописаны.

Фото: Чаще всего ВПЛ обращаются по вопросам прекращения выплаты пособия на проживание из-за превышения срока пребывания за границей (предоставлено БФ "Право на Защиту")

В случае наличия у уполномоченного лица/получателя обоснованных причин для продления срока пребывания за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения помощи ВПЛ обращается с соответствующим заявлением и подтверждающими документами или непосредственно в орган социальной защиты населения/ уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета/центра предоставления административных услуг.

Или с использованием почтовой/электронной связи (при технической возможности с наложением квалифицированной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи) по месту учета как внутренне перемещенное лицо.

В таком случае срок пребывания внутренне перемещенного лица за границей может быть увеличен до 60 дней подряд или 90 дней совокупно и выплата пособия возобновляется с месяца его прекращения.

В этом случае срок пребывания за границей продлевается до 60 дней и 90 дней соответственно при наличии у обоснованных причин находиться за границей.

Для этого необходимо обратиться в орган социальной защиты населения/уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета/центра предоставления административных услуг с документальным подтверждением наличия обоснованных причин для продления срока. Оценка обоснованности причин будет осуществляться органом социальной защиты населения/уполномоченным лицом исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета/центра предоставления административных услуг.

Напомним, в Украине начались проверки мест проживания людей со статусом ВПЛ. В результате такой идентификации некоторым украинцам могут быть отменены социальные выплаты. Мы писали, как не потерять выплаты и что учитывать при проверках жилья.

Также мы рассказывали, как и где переселенцам оформлять справки ВПЛ и почему это важно.

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