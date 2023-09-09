Нові правила. Де переселенцям отримати довідки ВПО й чому це важливо

З 1 серпня законодавство по оформленню довідки значно змінилося. Як саме – детальніше у колонці нижче.

Переселенці в Україні при зміні місця проживання мають отримати довідку ВПО. Це допоможе їм далі отримувати допомогу від держави. Вже понад місяць діють нові норми: з 1 серпня 2023 року законодавство в частині оформлення довідки зазнало значних змін.

Про те, куди звертатися для отримання довідки та що змінилося з 1 серпня, у колонці для РБК-Україна розповіла юристка з питань ВПО БФ “Право на захист” Діана Курило.

Право, а не обов'язок. Навіщо потрібні довідки ВПО

За законодавством України, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Документом, який підтверджує факт здійснення внутрішнього переміщення, є довідка про взяття особи на облік як внутрішньо переміщеної.

Оформлення довідки – це право особи, а не обов’язок. Водночас оформлення довідки надає можливість:

отримувати допомогу на проживання;

переоформлювати соціальні виплати, пенсію;

документ стає у нагоді в низці інших випадків, коли виникає необхідність підтвердити факт внутрішнього переміщення або адресу фактичного проживання.

Фото: Довідки ВПО потрібні, щоб переоформлювати виплати, отримувати пільги (Getty Images)

З 1 серпня 2023 року законодавство в частині оформлення довідки зазнало значних змін.

Починаючи з 1 серпня 2023 року на отримання довідки мають право особи:

які залишили або покинули своє місце проживання у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 1 Закону “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”. Нагадуємо, що цими обставинами є негативні наслідки збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

а також

ті особи, які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії, або з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації Російською Федерацією.

Для довідки: перевірити, чи входить населений пункт до відповідного переліку, можна на сайті Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій;

у яких внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, зруйноване або непридатне для проживання житлове приміщення (незалежно від місця реєстрації).

Також законодавство чітко встановлює, що довідку отримує кожна дитина, в тому числі та, що прибула без супроводження батьків, законного представника, а також дитина, яка народилася у внутрішньо переміщеної особи.

Як подати заяву на отримання довідки ВПО

Для отримання довідки повнолітня або неповнолітня (від 14 до 18 років) внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина (до 14 років), недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, – через законного представника із заявою про взяття на облік (затвердженої форми) до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Фото: Для отримання довідки діти-пеерселенці від 14 до 18 звертаються особисто (Getty Images)

Нагадуємо, що законними представниками малолітніх, неповнолітніх дітей є батьки (усиновлювачі). Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною. Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа.

У період дії воєнного стану внутрішньо переміщена особа для отримання довідки також може звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

Крім того, така заява може подаватися через Єдиний державний портал електронних послуг (Портал Дія). На практиці це легко можна зробити у застосунку “Дія” на Вашому смартфоні.

Перелік необхідних документів:

заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (її форма затверджена); документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (тобто паспорт громадянина України), або що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини; якщо в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або спеціальний статус, відсутня відмітка про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, то необхідно подати документи, які будуть підтверджувати ваше проживання на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення, саме на відповідній території.

Такими доказами можуть бути:

військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; трудова книжка із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання;

рішення районної, районної у Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо.

Фото: Уповноважений орган зобов’язаний розглянути заяву протягом 15 робочих днів та прийняти рішення про видачу довідки або відмову в її видачі (УНІАН)

Які строки видачі довідки

За загальним правилом, довідка видається в день подання заяви про взяття на облік. Виняток становить ситуація, коли в документах, які подала особа, немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення.

У такому випадку, як зазначалося вище, необхідно надати документи, що підтверджують факт переміщення, а уповноважений орган зобов’язаний розглянути заяву протягом 15 робочих днів та прийняти рішення про видачу довідки або відмову в її видачі.

Що треба зробити, змінивши місце проживання

Переселенці зобов’язані повідомити про зміну місця проживання уповноваженому органу за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання. У такому випадку раніше видана довідка вилучається, відповідні зміни вносяться до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Подати інформацію про зміну місця проживання, а також скасувати довідку можна також через портал або мобільний застосунок “Дія”.

Відзначимо, Національна соціальна сервісна служба почала перевіряти фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави. Ми писали, що робити, щоб не припинили виплати.

В бюджеті найбільшою з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо переміщеним особам – 57,6 млрд гривень.

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