Виплати, медицина і кредити. Які пільги можуть отримати переселенці в Україні

ВПО після переїзду на нове місце мають соціальні гарантії від держави. Які саме – детальніше у матеріалі.

Станом на початок 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 4 867 106 переселенців – саме таку цифру наводить Мінінтеграції. А за міжнародними оцінками, кількість ВПО перевищує 7 мільйонів громадян. Не рахуючи тих, хто попросив захисту за кордоном. Переміщення через війну дуже впливає на всі сфери життя людей, і вони особливо потребують додаткового захисту та гарантій.

Переселенцям в Україні надають низку пільг. Їм частково компенсують витрати на оренду житла, а працедавцям платять кошти за те, що беруть на роботу ВПО. Ті, хто переїхав на нове місце, можуть віддавати дитину в будь-який навчальний заклад там, де вони облаштовують нове життя. Також вони отримують спрощений доступ до медичних послуг.

РБК-Україна запитало у регіональної юристки БФ "Право на захист" Ірини Федотової, на які пільги з різних сфер життя можуть розраховувати переселенцям в Україні та що їм гарантує держава.

Освіта, робота, соцпідтримка: які пільги надають переселенцям

"В Україні діє Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Ним визначені права та обов’язки ВПО, гарантії від держави та права й обов’язки громади, яка цих людей приймає. Переселенцям частково компенсують витрати на оренду житла, працедавцям два місяці платять кошти за те, що беруть на роботу людей, які змушені були переїхати в інше місце через війну", – розповідає Ірина Федотова.

Пільги та гарантії умовно можна поділити на такі:

пільги та гарантії у сфері реалізації трудових прав; у сфері реалізації житлових прав; у сфері освіти; у сфері зайнятості населення; у сфері реалізації виборчих прав; у сфері реалізації медичних прав; щодо особливостей кредитних відносин; у сфері соціальної підтримки.

Далі розглянемо кожну категорію детальніше.

Трудові права. Компаніям платять 6700 грн за працевлаштування переселенця

Держава сприяє працевлаштуванню ВПО – надає компенсації витрат роботодавцю на оплату праці за їх працевлаштування. Таку компенсацію надають роботодавцю у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) за кожного працевлаштованого переселенця та виплачують такі кошти протягом 2 місяців. Щоб отримати компенсацію роботодавець може звернувшись особисто до місцевого центру зайнятості або надіславши листа та онлайн через портал "Дія".

Держава компенсовує вартість житла

Переселенці мають право на забезпечення можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік ВПО. Для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено.

Власникам житла, які безоплатно розміщували у своїх приміщеннях ВПО, крім членів своєї власної сім'ї, надається компенсація витрат. З 1 жовтня сума компенсації визначається на рівні 30 гривень за кожен людино-день та виплачується у безготівковій формі за банківськими реквізитами, за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги.

"Щоб отримати компенсацію, власнику житла треба звернутися не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення з відповідною заявою", – каже юрист БФ "Право на захист".

Переселенці, у яких немає у власності житла або яке зруйноване, мають право на отримання житлового приміщення в тимчасове користування.

"Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб безоплатно надаються ВПО та членам їх сімей у тимчасове користування на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк. Звернутися із заявою можна до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад або до обласних та Київської міської військової адміністрації", – пояснює співрозмовниця.

Освіта. Дитину можна віддати в будь-яку школу

Дитина з числа ВПО має право продовжити навчання в будь-якому закладі загальної середньої освіти за новим місцем проживання. Якщо в дитини-переселенця немає свідоцтва про народження або іншого документу, що підтверджує її особу, її зараховують до закладу освіти без цих документів.

"Для дітей ВПО не є підставою для відмови в зарахуванні до 1 класу відсутність оригіналу або копії медичної довідки за формою № 086-1/о, однак цю довідку обов’язково необхідно надати до початку навчального року", – зауважує юрист.

Держава сприяє доступу до фахової передвищої та вищої освіти. Зокрема, студенти-переселенці мають право перевестися на навчання за держзамовленням, якщо їх зарахували до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Студенти звертаються письмово із заявою у довільній формі до керівника закладу освіти, в якому вони навчаються.

Сфера зайнятості. Як отримати статус безробітного

Якщо у вас не було можливості припинити трудовий договір через війну, а ви хочете отримати статус безробітного або стати на облік до центру зайнятості, зверніться до центру зайнятості за місцем проживання з відповідною заявою на ім’я роботодавця про припинення трудового договору.

Якщо у вас немає документів, які потрібні для надання статусу безробітного, можна отримати статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття.

Можна брати учать у виборах

Переселенці в Україні мають право брати участь у виборах за тимчасовим місцем проживання. Щоб змінити виборчу адресу, треба знадобиться довідка ВПО.

Треба подати до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця – тобто довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Спрощений доступ до меддопомоги та ліків

В Україні спрощений доступ до первинної медичної допомоги.

ВПО мають можливість отримати консультацію лікаря у будь-якій лікарні, якщо вона здатна забезпечити необхідне лікування, укладати для цього декларацію з лікарем не обов’язково.

Доступні ліки для ВПО. Пацієнти, які потребують амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету першого/другого типу, нецукрового діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії, можуть отримати лікарські засоби, що входять до програми, безоплатно або з невеликою доплатою.

Вакцинація. Якщо дитина чи дорослий переселенець пропустили планову вакцинацію за Національним календарем щеплень, можна отримати щеплення за новим місцем проживання. Для цього достатньо звернутися до свого сімейного лікаря/педіатра або до сімейного лікаря/педіатра найближчого закладу охорони здоров’я.

Кредити на житло і списання боргів

Кредит на житло для ВПО. Внутрішньо переміщені особи можуть подати до Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитла) заяву на участь у програмі "‎Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам".

Зробити це можна онлайн через портал "Дія" або особисто, звернувшись до Держмолодьжитла та його регіональних управлінь. Після включення до реєстру кандидатів, починається участь у відборі переможців. Їх обиратиме Держмолодьжитло шляхом випадкового вибору чисел.

Списання та "замороження" боргів. 28 січня було введено в дію Закон №2823-ІХ. Відтепер власники зруйнованого кредитного майна можуть звертатися до банків із проханням анулювати заборгованість. А в разі, якщо придбане в кредит житло пошкоджене і потребує ремонту або опинилося на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій – звернутися із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання.

Також ВПО звільняються від негативних наслідків порушення нею грошових зобов’язань за кредитним договором, що гарантується статтею 9-2 ЗУ "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Соцпідтримка. Які виплати можна отримати

Переселенці в Україні можуть розраховувати на грошову допомогу від держави. Вона називається "допомога на проживання" і розрахована вона на забезпечення базових потреб ВПО на новому місці.

"Але надають таку допомогу не всім. Її можуть отримати ті, хто перемістився з тимчасово окупованої РФ території України, територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 р. заявку на відшкодування втрат", – каже фахівець БФ "Право на захист".

Розмір допомоги становить:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень;

для інших осіб – 2000 гривень.

Нагадаємо, в Україні відновили прийом заявок на грошову допомогу від УВКБ ООН. Зареєструватися на виплати у 6600 гривень можна в офісах та виїзних пунктах 10 регіонів України.

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