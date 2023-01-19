ООН відновлює виплати 6600 гривень. Як отримати і чи можна подати заявку вдруге

У січні стало відомо, що в Україні відновили прийом заявок на грошову допомогу від УВКБ ООН. Зареєструватися на виплати у 6600 гривень можна в офісах та виїзних пунктах 10 регіонів України.

Хто може отримати виплати, чи можна подати на них заявку вдруге та як правильно заповнити заявку без помилок – РБК-Україна розповіла Наталія Бриль, координатор напрямку грошової допомоги БФ "Право на захист".

Дохід нижче 5400 гривень. Хто може отримати виплати

Зареєструватись на виплати від УВКБ ООН можуть ті, хто не отримував міжнародну допомогу раніше, а також підпадає під визначені програмою умови та критерії. Також ті, чия родина не отримувала раніше грошову допомогу від міжнародних організацій, має дохід, менший за 5400 грн на особу та належить до таких категорій:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року та мають вразливості з переліку нижче; особи, які не переміщувалися після 24 лютого 2022 року, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Київська, Львівська; та мають вразливості з переліку нижче; люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 року та мають вразливості з переліку нижче.

Фото: Виплати мають право отримати родини, які опікують прийомними дітьми (УНІАН)

Також обов’язковою умовою отримання виплат є наявність одного або декількох критеріїв вразливості (для усіх трьох вищезазначених категорій):

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родини з однією або декількома особами з інвалідністю. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями вразливостей;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

"З 9 січня 2023 року продовжилась реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН. Інформація про перелік областей та інші пункти оновлюється. В більшості областей також працюють мобільні групи, що дають змогу зареєструватись тим, хто живе у найвіддаленіших куточках", – каже Наталія Бриль.

Графік виїздів мобільних груп можна знайти в наших телеграм-каналах. Список телеграм-каналів, разом з актуальною інформацією щодо допомоги від УВКБ ООН, опубліковані на сайті БФ "Право на захист" в описі програми.

Чи можна податися на виплату вдруге, якщо раніше її не отримували

Податися на виплати від ООН вдруге не можна: це одноразова допомога, звертає увагу Наталія Бриль.

"Дані про зареєстрованих людей зберігаються в системі партнерів на виплати, тому якщо людина вже була зареєстрована, її заявку буде ідентифіковано як повторну", – каже вона.

Фото: Податися на виплату можна один раз (Віталій Носач/РБК-Україна)

Якщо ви реєструвались раніше та ще не отримали виплати, звертайтесь, будь ласка, на гарячу лінію УВКБ ООН 0 800 307 711.

Що робити, якщо людина реєструвалася на виплати понад два місяці тому та не отримала виплат від УВКБ ООН?

Якщо у вас є питання щодо грошових виплат або ви зареєструвалися понад 2 місяці тому і ще їх не отримали, можна звернутися на гарячу лінію УВКБ ООН за номером:

0 800 307 711 для перевірки вашої заявки на коректність введених даних.

Кожна з тих заявок, що залишилися у стані очікування виплат, розглядається окремо. Фахівці УВКБ ООН шукають причину затримки (зазвичай, це проблеми з карткою, з надавачем фінансових послуг, з транзакцією тощо) та намагаються її розв’язати індивідуально.

Також фахівці фонду, які обробляють заявки з помилками (там, де неправильно введені або зазначені дані), можуть за потреби дзвонити вам для уточнення інформації.

Зверніть увагу. Телефонуючи, фахівець БФ “Право на захист” має представитись, зазначити правильно номер вашої заявки та дату реєстрації, щоб ви могли упевнитись, що вам дзвонить не шахрай.

"Також зауважимо, наші спеціалісти ніколи, ні за яких обставин не будуть вимагати від вас назвати CVV-код (тризначний код на зворотній стороні картки). Якщо у вас просять такі дані (у тому числі та ввести їх за посиланням), це шахраї! Будьте обережні! Це також стосується різних телеграм-каналів чи ботів, що пропонують зареєструватись на допомогу або перевірити статус заявки", – підкреслює фахівець.

Фото: Щоб подати заявку на виплати, треба надати біографічні дані (Віталій Носач/РБК-Україна)

БФ "Право на захист" проводить реєстрацію виключно у своїх пунктах збору даних чи під час офіційного виїзду мобільної групи та за особистої присутності бенефіціара. Для отримання додаткової інформації наполегливо рекомендуємо звертатись виключно до офіційного телеграм-каналу.

Як правильно заповнити заявку і які документи потрібні

Варто розуміти, що онлайн-реєстрації у фонді немає. Люди приходять до пункту збору даних із з оригіналами усіх необхідних документів та довідками, де фахівці реєструють їх на грошову допомогу. Для збору даних мають бути присутні всі члени родини, що підпадають під критерії.

Інформація, яку необхідно буде надати:

ПІБ згідно з документом, що посвідчує особу;

місце та дата народження, номер телефону (на який вам надійде СМС про надходження коштів);

податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги). Картки “єПідтримка” не підходять.

будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Нагадаємо, українці, які вимушені переїжджати зі своїх населених пунктів через пошкоджені будинки чи бойові дії, можуть знайти нове житло у західних регіонах країни.

Також українці у Польщі можуть отримувати різні виплати від уряду та міжнародних фондів.