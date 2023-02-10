Выплаты, медицина и кредиты. Какие льготы могут получить переселенцы в Украине

У ВПЛ после переезда на новое место есть социальные гарантии от государства. Какие именно – детальнее в материале.

По состоянию на начало 2023 года в Украине официально зарегистрировано 4 867 106 переселенцев – именно такую цифру приводит Мининтеграции. А по международным оценкам количество ВПО превышает 7 миллионов граждан. Не считая тех, кто попросил защиты за рубежом. Перемещение из-за войны влияет на все сферы жизни людей, и они особенно нуждаются в дополнительной защите и гарантиях.

Переселенцам в Украине предоставляют ряд льгот. Им частично компенсируют расходы по аренде жилья, а работодателям платят средства за то, что берут на работу ВПЛ. Переехавшие на новое место могут отдавать ребенка в любое учебное заведение там, где они обустраивают новую жизнь. Также они получают упрощенный доступ к медицинским услугам.

РБК-Украина спросило у региональной юриста БФ "Право на захист" Ирины Федотовой, на какие льготы из разных сфер жизни могут рассчитывать переселенцы в Украине и что гарантирует им государство.

Образование, работа, соцподдержка: какие льготы предоставляют переселенцам

"В Украине действует Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Им определены права и обязанности ВПЛ, гарантии от государства и права и обязанности общины, принимающей этих людей. Переселенцам частично компенсируют расходы на аренду жилья, работодателям два месяца платят средства за то, что берут на работу людей, которые вынуждены были переехать в другое место из-за войны", – рассказывает Ирина Федотова.

Льготы и гарантии можно условно разделить на такие:

льготы и гарантии в области реализации трудовых прав; в области реализации жилищных прав; в сфере образования; в сфере занятости населения; в области реализации избирательных прав; в области реализации медицинских прав; по особенностям кредитных отношений; в области социальной поддержки.

Далее рассмотрим каждую категорию поподробнее.

Трудовые права. Компаниям платят 6700 грн за трудоустройство переселенца

Государство способствует трудоустройству ВПЛ – предоставляет компенсации затрат работодателю на оплату труда за их трудоустройство. Такую компенсацию предоставляют работодателю в размере минимальной заработной платы (6700 грн) за каждого трудоустроенного переселенца и выплачивают такие средства в течение 2 месяцев. Чтобы получить компенсацию, работодатель может обратиться лично в местный центр занятости или отправив письмо и онлайн через портал "Действие".

Государство компенсирует стоимость жилья

Переселенцы имеют право на обеспечение возможности бесплатного временного проживания (при условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг) в течение шести месяцев с момента взятия на учет ВПЛ. Для многодетных семей, лиц с инвалидностью, пожилых людей этот срок может быть продлен.

Владельцам жилья, которые бесплатно размещали в своих помещениях ВПЛ, кроме членов своей семьи, предоставляется компенсация расходов. С 1 октября сумма компенсации определяется на уровне 30 гривен за каждый человеко-день и выплачивается в безналичной форме по банковским реквизитам при отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

"Чтобы получить компенсацию, владельцу жилья нужно обратиться не позднее чем в течение пяти дней со дня окончания отчетного месяца в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, районной в городе Киеве госадминистрации, соответствующей военной администрации по месту нахождения жилого помещения с соответствующим заявлением ", – говорит юрист БФ "Право на захист".

Переселенцы, у которых нет в собственности жилья или которое разрушено, имеют право на получение жилого помещения во временное пользование.

"Жилищные помещения из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц безвозмездно предоставляются ВПЛ и членам их семей во временное пользование сроком до одного года с возможностью продления на следующий срок. Обратиться с заявлением можно в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов или в областные и Киевской городской военной администрации", – объясняет собеседница.

Образование. Ребенка можно отдать в любую школу

Ребенок из числа ВПЛ имеет право продолжить обучение в любом учреждении общего среднего образования по новому месту жительства. Если у ребенка-переселенца нет свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего его личность, его относят к учебному заведению без этих документов.

"Для детей ВПЛ не является основанием для отказа в зачислении в 1 класс отсутствие оригинала или копии медицинской справки по форме № 086-1/о, однако эту справку обязательно необходимо предоставить до начала учебного года", – отмечает юрист.

Государство способствует доступу к профессиональному высшему и высшему образованию. В частности, студенты-переселенцы имеют право перевестись на обучение по госзаказу, если их зачислили в учреждения профессионального высшего, высшего образования до 2021 года включительно на места, финансируемые за средства физических и/или юридических лиц. Студенты обращаются в письменном виде с заявлением в произвольной форме к руководителю учебного заведения, в котором они учатся.

Сфера занятости. Как получить статус безработного

Если у вас не было возможности прекратить трудовой договор из-за войны, а вы хотите получить статус безработного или стать на учет в центр занятости, обратитесь в центр занятости по месту жительства с соответствующим заявлением на имя работодателя о прекращении трудового договора.

Если у вас нет документов, необходимых для предоставления статуса безработного, можно получить статус безработного без требований, применяемых при обычной процедуре. До получения документов и сведений о периодах трудовой деятельности, заработной плате (доходе), страховом стаже пособие по безработице таким лицам назначается в минимальном размере, установленном законодательством на случай безработицы.

Можно принимать участие в выборах

Переселенцы в Украине имеют право участвовать в выборах по временному месту жительства. Чтобы изменить адрес, по которому можно голосовать, понадобится справка ВПЛ.

Нужно подать в орган ведения Реестра по новому избирательному адресу заявление, к которому прилагаются документы (копии документов), подтверждающие изменение избирательного адреса избирателя – то есть справку о взятии на учет внутриперемещенного лица.

Упрощенный доступ к медпомощи и лекарствам

В Украине упрощен доступ к первичной медицинской помощи.

ВПЛ имеют возможность получить консультацию врача в любой больнице, если она может обеспечить необходимое лечение, заключать для этого декларацию с врачом необязательно.

Доступные лекарства для ВПЛ. Пациенты, нуждающиеся в амбулаторном лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета первого/второго типа, несахарного диабета, бронхиальной астмы, расстройств психики и поведения, эпилепсии, могут получить входящие в программу лекарственные средства бесплатно или с небольшой доплатой.

Вакцинация. Если ребенок или взрослый переселенец пропустили плановую вакцинацию по Национальному календарю прививок, можно получить прививки по новому месту жительства. Для этого достаточно обратиться к своему семейному врачу/педиатру или к семейному врачу/педиатру ближайшего учреждения здравоохранения.

Кредиты на жилье и списание долгов

Кредит на жилье для ВПЛ. Внутри перемещенные лица могут подать в Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Держмолодьжитла/Госмолодежь) заявление на участие в программе "Предоставление льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам".

Сделать это можно онлайн через портал "Дия" или лично, обратившись в Госмолодежь и его региональные управления. После включения в реестр кандидатов начинается участие в отборе победителей. Их будет выбирать Госмолодежь путем случайного выбора чисел.

Списание и "замораживание" долгов. 28 января был введен в действие Закон №2823-ІХ. Теперь владельцы разрушенного кредитного имущества могут обращаться в банки с просьбой аннулировать задолженность. А если приобретенное в кредит жилье повреждено и требует ремонта или оказалось на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий – обратиться с заявлением о приостановлении уплаты денежного обязательства.

Также ВПЛ освобождаются от негативных последствий нарушения денежных обязательств по кредитному договору. Это гарантируется статьей 9-2 ЗУ "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".

Соцподдержка. Какие выплаты можно получить

Переселенцы могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Она называется "помощь на проживание" и рассчитана на обеспечение базовых потребностей ВПЛ на новом месте.

"Но оказывают такую помощь не всем. Ее могут получить переместившиеся с временно оккупированной РФ территории Украины, территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, внутренне перемещенным лицам, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания вследствие повреждения и подавших до 20 мая 2022 года заявку на возмещение потерь", – говорит специалист БФ "Право на захист".

Размер помощи составляет:

для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;

для других лиц – 2000 гривен.

Напомним, в Украине возобновили прием заявок на денежную помощь от УВКБ ООН. Зарегистрироваться на выплаты 6600 гривен можно в офисах и выездных пунктах 10 регионов Украины.

Также сообщалось, как переселенцам оформить льготы на аренду квартир.