Виплати 3000 гривень. Хто отримає одноразову допомогу в листопаді
Мінреінтеграції відкриває рахунок для допомоги жителям звільнених територій та евакуйованим, на який надходитимуть кошти донорів.
Відповідна постанова уряду набере чинності 1 листопада. Як українці зможуть отримати допомогу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку міністерства.
На що витрачатимуть кошти із гуманітарного рахунку
Зазначається, що за рахунок коштів, які будуть надходити на гуманітарний рахунок Мінреінтеграції у Національному банку відбуватиместься надання грошової та гуманітарної допомоги евакуйованим українцям і мешканцям звільнених територій.
При Мінреінтеграції буде створена комісія. За її рішенням кошти будуть видаватися обласним військовим адміністраціям на:
- на закупівлю харчів;
- одягу;
- ліків;
- евакуацію громадян;
- облаштування місць їх компактного розміщення.
Фото: Переселенці в Запоріжжі (gettyimages.com)
Як отримати екстрені виплати через Укрпошту
Одноразові виплати складуть 3000 гривень для дітей та осіб із інвалідністю, всі інші категорії отримають 2000 гривень.
У відомстві склали алгоритм надання грошової допомоги. На деокупованих територіях виплати будуть здійснювати так:
- місцеві органи влади протягом 7 днів надають інформацію про кількість осіб, які проживали на момент деокупації;
- обласні воєнні адміністрації передають цю інформацію до Мінреінтеграції;
- міністерство спільно з Міноборони затверджує перелік деокупованих населених пунктів і упродовж 2 днів перераховує кошти "Укрпошті";
- Укрпошта протягом 5 днів проводить виплати людям.
Як отримати кошти тим, хто евакуюється в інші регіони:
- за 3 дні до відправки евакуаційного поїзда Укрпошта на підставі відомостей від "Укрзалізниці" передає Мінреінтеграції інформацію про кількість осіб, що евакуюються і орієнтовну суму коштів;
- протягом 2 днів міністерство перераховує кошти;
- протягом 5 днів Укрпошта проводить виплати евакуйованим.
Нагадаємо, ми писали, що українці зможуть отримати 6600 гривень від американської організації.