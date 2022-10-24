Виплати 3000 гривень. Хто отримає одноразову допомогу в листопаді

Мінреінтеграції відкриває рахунок для допомоги жителям звільнених територій та евакуйованим, на який надходитимуть кошти донорів.

Відповідна постанова уряду набере чинності 1 листопада. Як українці зможуть отримати допомогу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку міністерства.

На що витрачатимуть кошти із гуманітарного рахунку

Зазначається, що за рахунок коштів, які будуть надходити на гуманітарний рахунок Мінреінтеграції у Національному банку відбуватиместься надання грошової та гуманітарної допомоги евакуйованим українцям і мешканцям звільнених територій.

При Мінреінтеграції буде створена комісія. За її рішенням кошти будуть видаватися обласним військовим адміністраціям на:

на закупівлю харчів;

одягу;

ліків;

евакуацію громадян;

облаштування місць їх компактного розміщення.

Фото: Переселенці в Запоріжжі (gettyimages.com)

Як отримати екстрені виплати через Укрпошту

Одноразові виплати складуть 3000 гривень для дітей та осіб із інвалідністю, всі інші категорії отримають 2000 гривень.

У відомстві склали алгоритм надання грошової допомоги. На деокупованих територіях виплати будуть здійснювати так:

місцеві органи влади протягом 7 днів надають інформацію про кількість осіб, які проживали на момент деокупації;

обласні воєнні адміністрації передають цю інформацію до Мінреінтеграції;

міністерство спільно з Міноборони затверджує перелік деокупованих населених пунктів і упродовж 2 днів перераховує кошти "Укрпошті";

Укрпошта протягом 5 днів проводить виплати людям.

Як отримати кошти тим, хто евакуюється в інші регіони:

за 3 дні до відправки евакуаційного поїзда Укрпошта на підставі відомостей від "Укрзалізниці" передає Мінреінтеграції інформацію про кількість осіб, що евакуюються і орієнтовну суму коштів;

протягом 2 днів міністерство перераховує кошти;

протягом 5 днів Укрпошта проводить виплати евакуйованим.

Нагадаємо, ми писали, що українці зможуть отримати 6600 гривень від американської організації.