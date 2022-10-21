Нові виплати 6600 гривень. Українці зможуть отримати допомогу від американської організації
В Україні стартує новий проект грошової допомоги постраждалим через війну. Українці зможуть отримати виплати від американської організації HIAS – 6600 гривень на особу.
Про початок проекту грошової допомоги TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Благодійний фонд "Право на захист".
Хто може розраховувати на нові виплати
Зазначається, що додаткові виплати зможуть отримати українці, які постраждали від воєнних дій у Київській області: Бучі, Ірпені, Броварах, інших населених пунктах. З листопада виплати поширюватимуться на мешканців Харківської області.
Допомога становитиме 6600 гривень на кожного члена родини. Звернутися можуть такі категорії людей:
- родини переселенців, які переїхали упродовж останніх 30 днів;
- домогосподарства, які постраждали від раптових обстрілів;
- родини, які втратили члена родини.
Також виплати від HIAS можуть отримати переселенці, які перемістилися більше 30 днів тому, але мають низький дохід – менше 5400 гривень на особу упродовж останніх 3 місяців. Це можливо за однієї з умов:
- мають двох або більше дітей;
- в родині є особи з інвалідністю;
- домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою);
- у складі родини є вагітні жінки та жінки з грудними дітьми до 2 років;
- у родині є люди похилого віку (від 55 років).
Грошова допомога розрахована тільки на тих людей, хто ще не отримував виплати від інших міжнародних організацій.
Фото: Модульні будиночки в Бучі (gettyimages.com)
Куди подавати заявку на допомогу
Звернутися за допомогою можна у постійному центрі реєстрації за адресою: м. Бровари, вул. Незалежності 5 (вхід з двору) в будні з 9:00 до 18:00.
Також у Київській області працюють виїзні бригади. Розклад роботи оновлюється в телеграм-каналі: https://t.me/hias_help.
Для реєстрації треба надати дані паспорта, податковий номер, номер IBAN банківського рахунка, а також інші документи, які підтверджують категорії вразливості (медичні довідки, свідоцтва про народження дітей).
При подачі заявки мабуть бути особисто присутні всі члени родини з оригіналами документів.
Нагадаємо, ми писали, що українці отримають виплати в 13 тисяч гривень від ООН напередодні зими.