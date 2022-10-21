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Нові виплати 6600 гривень. Українці зможуть отримати допомогу від американської організації

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П'ятниця 21 жовтня 2022 11:28
Нові виплати 6600 гривень. Українці зможуть отримати допомогу від американської організації Фото: Виплати від міжнародних організацій (РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні стартує новий проект грошової допомоги постраждалим через війну. Українці зможуть отримати виплати від американської організації HIAS – 6600 гривень на особу.

Про початок проекту грошової допомоги TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Благодійний фонд "Право на захист".

Хто може розраховувати на нові виплати

Зазначається, що додаткові виплати зможуть отримати українці, які постраждали від воєнних дій у Київській області: Бучі, Ірпені, Броварах, інших населених пунктах. З листопада виплати поширюватимуться на мешканців Харківської області.

Допомога становитиме 6600 гривень на кожного члена родини. Звернутися можуть такі категорії людей:

  • родини переселенців, які переїхали упродовж останніх 30 днів;
  • домогосподарства, які постраждали від раптових обстрілів;
  • родини, які втратили члена родини.

Також виплати від HIAS можуть отримати переселенці, які перемістилися більше 30 днів тому, але мають низький дохід – менше 5400 гривень на особу упродовж останніх 3 місяців. Це можливо за однієї з умов:

  • мають двох або більше дітей;
  • в родині є особи з інвалідністю;
  • домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою);
  • у складі родини є вагітні жінки та жінки з грудними дітьми до 2 років;
  • у родині є люди похилого віку (від 55 років).

Грошова допомога розрахована тільки на тих людей, хто ще не отримував виплати від інших міжнародних організацій.

Нові виплати 6600 гривень. Українці зможуть отримати допомогу від американської організаціїФото: Модульні будиночки в Бучі (gettyimages.com)

Куди подавати заявку на допомогу

Звернутися за допомогою можна у постійному центрі реєстрації за адресою: м. Бровари, вул. Незалежності 5 (вхід з двору) в будні з 9:00 до 18:00.

Також у Київській області працюють виїзні бригади. Розклад роботи оновлюється в телеграм-каналі: https://t.me/hias_help.

Для реєстрації треба надати дані паспорта, податковий номер, номер IBAN банківського рахунка, а також інші документи, які підтверджують категорії вразливості (медичні довідки, свідоцтва про народження дітей).

При подачі заявки мабуть бути особисто присутні всі члени родини з оригіналами документів.

Нагадаємо, ми писали, що українці отримають виплати в 13 тисяч гривень від ООН напередодні зими.

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