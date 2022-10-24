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Выплаты 3000 гривен. Кто получит одноразовую помощь в ноябре

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Понедельник 24 октября 2022 14:05
Выплаты 3000 гривен. Кто получит одноразовую помощь в ноябре Фото: Выплаты эвакуированным украинцам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Минреинтеграции открывает счет для помощи жителям освобожденных территорий и эвакуированным, на который будут поступать средства доноров.

Соответствующее постановление правительства вступит в силу 1 ноября. Как украинцы смогут получить помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу министерства.

На что будут тратить средства с гуманитарного счета

Отмечается, что за счет средств, которые будут поступать на гуманитарный счет Минреинтеграции в Национальном банке, будет происходить предоставление денежной и гуманитарной помощи эвакуированным украинцам и жителям освобожденных территорий.

При Минреинтеграции будет создана комиссия. По ее решению средства будут выдаваться областным военным администрациям на:

  • на закупку продовольствия;
  • одежды;
  • лекарств;
  • эвакуацию граждан;
  • обустройство мест их компактного размещения.

Выплаты 3000 гривен. Кто получит одноразовую помощь в ноябре

Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)

Как получить экстренные выплаты через Укрпочту

Разовые выплаты составят 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью, все остальные категории получат 2000 гривен.

В ведомстве составили алгоритм предоставления денежной помощи. На деоккупированных территориях выплаты будут производить так:

  • местные органы власти в течение 7 дней предоставляют информацию о количестве лиц, проживавших на момент деоккупации;
  • областные военные администрации передают эту информацию в Минреинтеграции;
  • министерство совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение 2 дней перечисляет средства "Укрпочте";
  • Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты людям.

Как получить средства эвакуированным в другие регионы:

  • за 3 дня до отправки эвакуационного поезда Укрпочта на основании сведений от "Укрзализныци" передает Минреинтеграции информацию о количестве эвакуируемых лиц и ориентировочной сумме средств;
  • в течение 2 дней министерство перечисляет денежные средства;
  • в течение 5 дней Укрпочта производит выплаты эвакуированным.

Напомним, мы писали, чтоукраинцы могут получить 6600 гривен от американской организации.

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