Выплаты 3000 гривен. Кто получит одноразовую помощь в ноябре
Минреинтеграции открывает счет для помощи жителям освобожденных территорий и эвакуированным, на который будут поступать средства доноров.
Соответствующее постановление правительства вступит в силу 1 ноября. Как украинцы смогут получить помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу министерства.
На что будут тратить средства с гуманитарного счета
Отмечается, что за счет средств, которые будут поступать на гуманитарный счет Минреинтеграции в Национальном банке, будет происходить предоставление денежной и гуманитарной помощи эвакуированным украинцам и жителям освобожденных территорий.
При Минреинтеграции будет создана комиссия. По ее решению средства будут выдаваться областным военным администрациям на:
- на закупку продовольствия;
- одежды;
- лекарств;
- эвакуацию граждан;
- обустройство мест их компактного размещения.
Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)
Как получить экстренные выплаты через Укрпочту
Разовые выплаты составят 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью, все остальные категории получат 2000 гривен.
В ведомстве составили алгоритм предоставления денежной помощи. На деоккупированных территориях выплаты будут производить так:
- местные органы власти в течение 7 дней предоставляют информацию о количестве лиц, проживавших на момент деоккупации;
- областные военные администрации передают эту информацию в Минреинтеграции;
- министерство совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение 2 дней перечисляет средства "Укрпочте";
- Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты людям.
Как получить средства эвакуированным в другие регионы:
- за 3 дня до отправки эвакуационного поезда Укрпочта на основании сведений от "Укрзализныци" передает Минреинтеграции информацию о количестве эвакуируемых лиц и ориентировочной сумме средств;
- в течение 2 дней министерство перечисляет денежные средства;
- в течение 5 дней Укрпочта производит выплаты эвакуированным.
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