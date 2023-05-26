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"Викуповуйте два місця". Як їздити автобусом за кордон комфортно: поради

Новость на русском →
П'ятниця 26 травня 2023 16:08
"Викуповуйте два місця". Як їздити автобусом за кордон комфортно: поради Фото: Поїздки автобусом за кордон (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Автобусні перевезення під час війни замінили зручні авіаперельоти в інші країни. Багато хто обирає прямі рейси автобусом, щоб дістатися місця прихистку, роботи чи відпочинку за кордоном.

Як зробити такі тривалі поїздки комфортними, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на поради фахівця з підбору турів Олександри Панамарчук.

"До війни я їздила у автобусний тур у 2005 році зі Львова до Праги. Вражень від "комфорту" вистачило надовго. Але зараз з України перельотів немає, потягом не скрізь доберешся, тож обирати не доводиться – або автобус, або ніяк", – пише вона.

Турагент додає: за останні 17 років автобусні поїздки не змінилися на краще: місця мало, зупинки короткі, спина болить, ноги набрякають.

"Фільми вже цілодобово не крутять, але є Wi-Fi. І туалетом в автобусі вже можна користуватися, хоча на швидкості 120 км/год це той ще екстрім", – розповідає Олександра Панамарчук.

Вона дає кілька корисних порад, як подбати про комфорт під час тривалої поїздки автобусом:

  • Одяг – максимально зручний, вільний і натуральний, щоб нічого не тиснуло, не парило і не натирало. Інакше до кінця поїздки можуть бути рани.
  • Взуття – широке та комфортне, щоб можна було швидко зняти-одягнути. Ідеально – взяти з собою капці та сидіти в них.
  • Подушечка, маска для очей, беруші, широкий шарф чи плед – це додасть комфорту сну і позбавить болю у шиї.
  • Зарядний пристрій для мобільного та повний павербанк – все потрібно мати з собою.
  • Снеки та перекуси: горішки, протеїнові батончики, миті фрукти, готові бутерброди на перший час, вода без газу. Кавою не зловживайте, бо це додає набряків при довгому сидінні. Зупинки на заправках дуже короткі, 3 рази на день їжу купити не вдасться, бо не буде часу.
  • Щось для дозвілля: планшет з фільмами, навушники, книга, кросворди, ручка. Дивитися у вікно цікаво тільки перших пів години.
  • Банківську картку з грошима та валюту тих країн, які будете проїжджати.

&quot;Викуповуйте два місця&quot;. Як їздити автобусом за кордон комфортно: порадиФото: Українські біженці в Болгарїі у 2022 році (gettyimages.com)

"Рейсові автобуси їдуть швидко, на зупинках дають 10-15 хвилин максимум. Водії туристичних автобусів більш лояльні – іноді можна розім'ятися аж 30-40 хвилин", – зауважує вона.

Олександра Паламарчук радить за можливості викуповувати для однієї людини два місця поруч.

"Не пошкодуйте коштів. Через 5-10 годин поїздки заради комфорту ви будете готові заплатити за весь автобус", – пояснює фахівець.

Нагадаємо, ми писали, які країни українки обирають для відпочинку з дітьми.

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