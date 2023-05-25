Море за кордоном. Які країни українки обирають для відпочинку з дітьми

Відпочинок на морі в Україні недоступний вже друге літо – узбережжя Азовського моря окуповане, а чорноморське – заміноване. Тому для оздоровлення дітей українки шукають зарубіжні морські курорти.

Куди найбільше поїдуть відпочивати українські туристи цього літа, розповів у коментарі TRAVEL РБК-Україна Олег Кулик, генеральний директор мережі туристичних агентств "Поїхали з нами".

Попит на відпочинок відновився на третину

Як і торік, українські туристи за кордоном – переважно матері з дітьми та люди старшого віку (від 60 років). Вони їдуть для оздоровлення та психологічного розвантаження без звуків сирен. Чоловікам під час війни виїзд з України заборонений.

За словами Олега Кулика, в цьому сезоні туристичний бізнес повноцінно ожив і кількість запитів від туристів зростає.

"Частина агенцій закрилися, частина працюють віддалено. Кількість клієнтів зараз настільки велика, що агенти не встигають обробляти заявки", – пояснює він ситуацію у туристичній сфері.

За словами експерта, попит почав зростати навесні – у березні-квітні продажі турів зросли удвічі порівняно із січнем-лютим, а у травні – ще у два рази по відношенню до попередніх весняних місяців.

"Порівняно із довоєнним періодом попит на відпочинок відновився на 30%, влітку ці цифри можуть сягнути 40-50%", – додає він.

Більшість українців бронюють тури на найближчі тижні, але є й ті, хто бронюють на літо, і навіть на осінь.

Фото: Відпочинок за кордоном обирають матері з дітьми (unsplash.com/leo-rivas)

Куди найбільше їздять українські туристи

Серед країн, які найбільше обирають українці для відпочинку у 2023 році, Олег Кулик називає такі:

Туреччина (частково автобуси, частково авіа з Молдови, Польщі, Румунії – в залежності, який кордон ближчий до місця проживання туристів); Болгарія (автобусні тури); Єгипет; Греція; Іспанія; Чорногорія; Україна (Карпати); Кіпр; Італія; Хорватія.

Такі країни найпопулярніші серед українських туристів у травні цього року. Але і влітку Туреччина, Болгарія та Єгипет залишаться "в лідерах" попиту. Також українці будуть активно їхати в Грецію, Іспанію та Чорногорію. При цьому вилітатимуть із найближчих до кордону аеропортів, а в ближчі країни обиратимуть дешевші автобусні тури.

Ці ж країни називають серед найбільш цікавих для українців і турагенти. Наприклад, фахівець з підбору турів Євгенія Мельник розповіла TRAVEL РБК-Україна, що її туристи найбільше обирають Хорватію, Болгарію, Грецію.

"Це доступний відпочинок, якщо брати апартаменти зі сніданками або без харчування. У мене більше питають тури автобусом. Бо це мами з дітками, які не хочуть змінювати транспорт. Просто хочуть сісти і приїхати на море", – розповідає вона.

Фото: Туреччина залишається найпопулярнішою країною влітку (unsplash.com/vitolda-klein)

Як змінилися ціни на відпочинок за кордоном

За словами Олега Кулика, середня вартість турів, які обирають українці, не змінилася – це 1200-1300 доларів за дві-три особи за 7-10 днів. Але у 2023 році туристи цікавляться більш тривалим відпочинком – 10-14 днів замість 7. Це пов'язано із тим, що стало складніше добиратися на зарубіжні курорти з України.

"Ціни практично не змінилися, але змінилася логістика – треба якось добратися в іншу країну, щоб полетіти. Автобусні тури дешевші за авіа, але декому важкувато їхати. Ціни у готелях залежать від періоду. У травні в Туреччині був початок сезону, була можливість злітати на відпочинок по 200-300 доларів на людину", – розповідає Олег Кулик.

Експерт пояснює: такі ціни бувають, коли дуже сильно "горять" рейси якогось туроператора, наприклад, з Кишинева, плюс дешевий готель. Такі були найдешевші варіанти у травні, але влітку таких цін не буває.

Євгенія Мельник наводить приклад вартості бюджетного туру. 9-денна поїздка до болгарського Несебру на двох у готелі без харчування у червні коштує 13200 грн. У вартість включений проїзд автобусом із Києва, проживання 7 ночей у готелі в номері стандарт і страхування.

Фото: Пляж у Туреччині (pixabay.com)

Туристи часто запитують про готелі без росіян

Зараз запити на відпочинок без росіян дуже актуальні, зазначає керівник туристичної компанії.

"Є готелі, які більше орієнтовані на європейський ринок, де росіян менше. Їх намагаються бронювати агенти для туристів. Але що росіян взагалі не буде в готелі, такої гарантії нема. У Болгарії менше росіян, бо їм важче доїхати, а в Туреччині їх багато. Із того, що ми чуємо від туристів – росіяни дуже тихо себе поводять і намагаються, щоб інші не дізналися, з якої вони країни", – зауважує Олег Кулик.

Нагадаємо, ми писали, де українцям відпочити влітку 2023 року без туристів із РФ.

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