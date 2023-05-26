"Выкупайте два места". Как ездить автобусом за границу комфортно: советы

Автобусные перевозки во время войны заменили удобные авиаперелеты в другие страны. Многие выбирают прямые рейсы автобусом, чтобы добраться до места убежища, работы или отдыха за границей.

Как сделать такие длительные поездки комфортными, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на советы специалиста по подбору туров Александры Панамарчук.

"До войны я ездила в автобусный тур в 2005 году из Львова в Прагу. Впечатлений от "комфорта" хватило надолго. Но сейчас из Украины перелетов нет, поездом не везде доберешься, поэтому выбирать на приходится – или автобус, или никак", –пишет она.

Турагент добавляет: за последние 17 лет автобусные поездки не изменились к лучшему: места мало, остановки короткие, спина болит, ноги отекают.

"Фильмы уже круглосуточно не крутят, но есть Wi-Fi. И туалетом в автобусе уже можно пользоваться, хотя на скорости 120 км/ч это еще тот экстрим", –рассказывает Александра Панамарчук.

Она дает несколько полезных советов, как позаботиться о комфорте во время длительной поездки на автобусе:

Одежда – максимально удобная, свободная и натуральная, чтобы ничего не давило, не парило и не натирало. Иначе к концу поездки могут быть раны.

Обувь – широкая и комфортная, чтобы можно было быстро снять-одеть. Идеально – взять с собой тапки и сидеть у них.

Подушечка, маска для глаз, беруши, широкий шарф или плед – это придаст комфорт сну и избавит от боли в шее.

Зарядное устройство для мобильного и полный павербанк – все нужно иметь с собой.

Снеки и перекусы: орешки, протеиновые батончики, мытые фрукты, готовые бутерброды на первое время, вода без газа. Кофе не злоупотребляйте, потому что это добавляет отеков при долгом сидении. Остановки на заправках очень короткие, 3 раза в день еду купить не удастся, потому что не будет времени.

Что-то для досуга: планшет с фильмами, наушники, книга, кроссворды, ручка. Смотреть в окно интересно только первые полчаса.

Банковскую карту с деньгами и валюту тех стран, которые будете проезжать.

Фото: Украинские беженцы в Болгарии в 2022 году (gettyimages.com)

"Рейсовые автобусы едут быстро, на остановках дают 10-15 минут максимум. Водители туристических автобусов более лояльны – иногда можно размяться аж 30-40 минут", – отмечает она.

Александра Паламарчук советует по возможности выкупать для одного человека два места рядом.

"Не пожалейте денег. Через 5-10 часов поездки ради комфорта вы будете готовы заплатить за весь автобус", – объясняет специалист.

Напомним, мы писали, какие страны украинки выбирают для отдыха с детьми.