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"Выкупайте два места". Как ездить автобусом за границу комфортно: советы

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Пятница 26 мая 2023 16:08
"Выкупайте два места". Как ездить автобусом за границу комфортно: советы Фото: Поездки автобусом за границу (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Автобусные перевозки во время войны заменили удобные авиаперелеты в другие страны. Многие выбирают прямые рейсы автобусом, чтобы добраться до места убежища, работы или отдыха за границей.

Как сделать такие длительные поездки комфортными, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на советы специалиста по подбору туров Александры Панамарчук.

"До войны я ездила в автобусный тур в 2005 году из Львова в Прагу. Впечатлений от "комфорта" хватило надолго. Но сейчас из Украины перелетов нет, поездом не везде доберешься, поэтому выбирать на приходится – или автобус, или никак", –пишет она.

Турагент добавляет: за последние 17 лет автобусные поездки не изменились к лучшему: места мало, остановки короткие, спина болит, ноги отекают.

"Фильмы уже круглосуточно не крутят, но есть Wi-Fi. И туалетом в автобусе уже можно пользоваться, хотя на скорости 120 км/ч это еще тот экстрим", –рассказывает Александра Панамарчук.

Она дает несколько полезных советов, как позаботиться о комфорте во время длительной поездки на автобусе:

  • Одежда – максимально удобная, свободная и натуральная, чтобы ничего не давило, не парило и не натирало. Иначе к концу поездки могут быть раны.
  • Обувь – широкая и комфортная, чтобы можно было быстро снять-одеть. Идеально – взять с собой тапки и сидеть у них.
  • Подушечка, маска для глаз, беруши, широкий шарф или плед – это придаст комфорт сну и избавит от боли в шее.
  • Зарядное устройство для мобильного и полный павербанк – все нужно иметь с собой.
  • Снеки и перекусы: орешки, протеиновые батончики, мытые фрукты, готовые бутерброды на первое время, вода без газа. Кофе не злоупотребляйте, потому что это добавляет отеков при долгом сидении. Остановки на заправках очень короткие, 3 раза в день еду купить не удастся, потому что не будет времени.
  • Что-то для досуга: планшет с фильмами, наушники, книга, кроссворды, ручка. Смотреть в окно интересно только первые полчаса.
  • Банковскую карту с деньгами и валюту тех стран, которые будете проезжать.

&quot;Выкупайте два места&quot;. Как ездить автобусом за границу комфортно: советыФото: Украинские беженцы в Болгарии в 2022 году (gettyimages.com)

"Рейсовые автобусы едут быстро, на остановках дают 10-15 минут максимум. Водители туристических автобусов более лояльны – иногда можно размяться аж 30-40 минут", – отмечает она.

Александра Паламарчук советует по возможности выкупать для одного человека два места рядом.

"Не пожалейте денег. Через 5-10 часов поездки ради комфорта вы будете готовы заплатить за весь автобус", – объясняет специалист.

Напомним, мы писали, какие страны украинки выбирают для отдыха с детьми.

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