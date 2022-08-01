Виктория Гнап: Польские школы перегружены и не были готовы к такому вызову

Учиться в Украине дистанционно или отдавать ребенка в польскую школу - в интервью для РБК-Украина

После полномасштабного вторжения России 24 февраля, более полумиллиона детей из Украины выехало в Польшу. Многие из них пошли в местные польские школы, а часть проходит обучение онлайн по украинской школьной программе.

В стране также действует несколько украинских школ. Одна из крупнейших — "Первая украинская школа в Польше" от фонда "Незламна Україна". Она работает в трех городах — Варшаве, Вроцлаве и Кракове. Там уже учатся более 700 детей из Украины, а осенью хотят принять еще больше. Обучение проходит по украинской образовательной программе и полностью бесплатное.

Соучредитель фонда Виктория Гнап рассказала TRAVEL РБК-Украина, как выбрать для ребенка школу — польскую или украинскую, чем отличаются наши образовательные системы и как стоит действовать украинцам, которые только что переехали в Польшу вместе с детьми.

"Мест для украинских детей в крупнейших городах Польши явно не хватает"

— Виктория, сколько детей из Украины переехали в Польшу после вторжения РФ в Украину? Сколько из них учатся в местных школах, а сколько – онлайн?

По данным UNICEF, более 500,000 украинских детей выехало в Польшу (с 24 февраля — ред.). По состоянию на конец весеннего семестра, конец мая этого года, в польских школах обучалось примерно 190 тысяч детей. Из них около 25 тысяч — в детсадах, 120 тысяч в начальной школе, остальные — в средних и старших классах.

Сколько детей учится в украинских школах онлайн — неизвестно. Украинская власть, в частности Министерство образования и науки, закрывает глаза на эту проблему. Если спросить у них, где украинские дети и куда они уехали, — ответа не будет. Потому что нет статистики. Большая проблема, с которой мы столкнулись с донорами — никто не знает, сколько детей и где.

Польская образовательная система сейчас очень перегружена, они не были готовы к такому вызову. Мест для украинских детей в крупнейших городах явно не хватает. Хотя в начале весны министр образования и науки Польши заявлял, что не может быть создано другой системы образования, кроме польской. То есть любые другие системы обучения запрещены. Дети пытались приобщаться к польским классам, но впоследствии все поняли, что польская школа не может справиться с таким количеством учеников.

Мы стараемся восполнять этот пробел, помогать разгрузить польские школы. Обеспечиваем украинских детей непрерывным офлайн-обучением, да еще и по украинской программе, что снижает уровень стресса для родителей и детей.

Фото: По данным UNICEF, по состоянию на конец мая в польских школах обучалось примерно 190 тысяч детейGetty Images)

С польскими властями мы не взаимодействуем. Обращались в разные отделы образования в Польше, и я не могу сказать, что они отказываются от сотрудничества, но и не способствуют ему. Мы их не касаемся, они нас не трогают, все делают вид, что никого не существует.

– Как воспринимают детей из Украины в школах Польши? Учителя, дети?

Положительно. Поляки в целом очень стараются помогать и поддерживают на всех этапах в меру своих возможностей.

"Украинским детям приходится идти на класс назад и терять год"

— Какие основные проблемы появились у тех, кто пошел в польские школы? Например, с адаптацией, финансовым обеспечением?

Основные проблемы — это, конечно, языковой барьер и несовпадение систем обучения. Украинским детям приходится идти на класс назад в польской системе образования и терять год. Для многих родителей это становится своеобразным стоп-фактором выбора в пользу польской школы.

По финансовому обеспечению могу сказать, что для украинских родителей каждая копейка сейчас важна, потому что за рубежом появились те расходы, которых не было дома: это и необходимость снимать жилье по высоким ценам, и покупка сезонной одежды (потому что выехали только в зимнем) — поэтому в наших школах мы пытаемся частично покрыть расходы родителей — предоставляем канцелярию, рюкзаки, на новый учебный год подготовили планшеты для учебы.

— В школах Польши дети сразу попадают в учебный процесс исключительно на польском языке. Как быстро они перестраиваются на такой формат? Многие дети чрезвычайно быстро изучают язык, но кто-то из них этому отстает в математике или, скажем, химии?

Польские школы пытаются создавать интеграционные курсы изучения польского для детей. Это хорошие качественные курсы, которые дают базовые, но основательные знания языка. Однако, количество таких курсов невелико, они скорее характерны для школ в крупных городах Польши.

Как утверждают родители, дети довольно быстро “вникают”. И иногда делают это быстрее и лучше родителей. Но да, проблема со знанием языка есть. Если в польский класс попадает несколько украинских детей, которые не понимают учителя, они “тянут” класс вниз, поэтому общий уровень обучения падает. Польские родители этому не рады, но у учителя не остается выбора, кроме как ориентироваться на “более слабого” в классе.

Нанимать ли репетитора в тех случаях, когда родители видят, что ребенок начинает отставить — это всегда выбор родителей. Часто родители и хотели бы это сделать, но не имеют финансовой возможности.

"Если планируете вернуться, лучше идти в украинскую школу"

— Как родителям выбрать школу в Польше для ребенка? На что обращать внимание?

Если родители только-только уехали в Польшу, то им следует как можно скорее ознакомиться с официальной информацией на правительственных ресурсах Польши. Для этого в Польше созданы специальные сайты, где вся информация подается очень доступно да еще и на украинском языке. Достаточно только загуглить.

Фото: Если есть планы вернуться в Украину, лучше идти в украинскую школу или оставаться в своей украинской школе онлайн — Виктория Гнап (Getty Images)

Вопрос о продолжении образования детей всегда решают родители. Выбирать школу украинскую или польскую надо с учетом ситуации и будущих целей. Если планы оставаться в Польше долговременные и ребенок планирует поступать в польский ВУЗ, то желательно идти в польскую школу. За год ребенок хорошо выучит язык и сможет поступить на бесплатное отделение польского ВУЗа.

Если же есть планы вернуться, то, конечно, лучше идти в украинскую школу или оставаться в своей украинской школе онлайн. В украинских школах в Польше, как наша, обычно тоже есть хорошие подготовительные курсы польского языка. Она необходима для жизни. В конце концов, это и уважение к стране.

— А как действовать, если дети с родителями переехали в польское село или небольшой городок — продолжать обучение в Украине онлайн или отдавать ребенка в местную школу?

Относительно маленьких городов, то как объясняют родители, у них немного вариантов выбора. Обычно они отправляют своих детей в местные польские школы, если есть места.

Давайте рассмотрим аргументы в пользу вариантов украинских или польских школ.

Преимущества украинских школ в Польше:

Непрерывное обучение по обычной, а не иностранной программе, что создает более безопасную среду для детей и уменьшает уровень стресса;

Слаженное поэтапное изучение учебных предметов по программе Министерства образования и науки Украины;

Отсутствие различий между учебными программами и классами;

Лучшее понимание и усвоение материала благодаря преподаванию на родном языке, отсутствие языкового барьера;

Возможность пройти подготовительные курсы по изучению польского языка;

Возможность бесперебойного перехода на обучение (в тот же или следующий класс) в украинскую школу в Украине без необходимости сдавать дополнительные экзамены и тесты;

Изучение украинского языка и истории, сохранение связи с украинской идентичностью и воспитание любви к родной стране;

Преимущества польских школ:

Углубленный уровень изучения польского языка;

Лучшая адаптация к поступлению в университет и другие высшие учебные заведения Польши, поскольку дети уже учатся по соответствующей национальной программе;

Международное признание польских документов об образовании;

Обучение происходит в помещении, специально оборудованном для школы и с использованием всего необходимого для проведения занятий;

Высший уровень интеграции в польскоязычную среду и польское общество.

Фото: Одно из преимуществ украинских школ в Польше — сохранение связи с украинской идентичностью и воспитание любви к родной стране (Getty Images)

— Что нужно, чтобы записать школьника в польскую школу?

Порядок поступления и правила хорошо описаны на правительственном сайте Польши:

Для начала необходимо выбрать школу из перечня школ Польши;

После этого необходимо подать заявление о принятии ребенка. Это может сделать кто-то из родителей или официальный опекун. К заявлению о принятии ребенка в школу следует приложить документы, подтверждающие посещение ребенком школы в Украине. Нет необходимости переводить эти документы на польский язык;

Затем подать все документы директору выбранной школы. Это свидетельство о рождении, табель из предыдущего класса, личное дело, характеристика и карта вакцинации;

Если нет документов, подтверждающих обучение ребенка, следует написать заявление об общих годах обучения ребенка в школе Украины и указать школу/школы, в которых учился ребенок.

В польских государственных школах обучение детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет является бесплатным и обязательным, как и в Украине.

"Регистрация на осенний семестр у нас закрыта, потому что очень много желающих"

— Сколько школ в рамках образовательного центра "Первая украинская школа в Польше" заработает в ближайший учебный год?

Образовательная инициатива "Первая украинская школа в Польше" — проект, возникший из-за острой необходимости обеспечить образование эвакуированным детям из Украины, которые, спасаясь от войны, нашли убежище в Польше. Проект создан фондом "Незламна Україна" в марте 2022 года, в соответствии с украинской учебной программы Министерства образования и науки Украины.

На сегодня созданы три украинские школы в городах — Варшава, Вроцлав и Краков с бесплатным обеспечением детей всеми необходимыми материалами для обучения. В образовательных центрах фонда — украинский педагогический состав учителей и директоров. Дополнительно предусмотрено изучение польского языка и прохождение (по желанию) реабилитационного курса от психологов.

Кроме образовательной программы, в "Первой украинской школе в Польше" есть развлекательная. Часто проходят школьные творческие и спортивные конкурсы, подвижные и просмотры фильмов, концерты и мастер-классы, экскурсии в другие города или музеи, флешмобы в поддержку Украины и для благодарности дружественной Польше. На постоянной основе действуют кружки по интересам: тхеквандо, хореография, робототехника, детская дипломатия, английский клуб и другие.

Фото: Один из "плюсов" польских школ — лучшая адаптация к поступлению в университет и другие высшие учебные заведения Польши (Getty Images)

На период летних каникул в "Первой украинской школе в Польше" в городах Варшава, Вроцлав, Краков и Жешув организованы летние пришкольные лагеря для детей всех классов. А также польско-украинские клубы. Цель их создания — изучение польского языка и дополнительная возможность для детей подружиться.

— Как ребенку попасть на обучение в украинские школы в рамках этого проекта?

Можно было попасть, зарегистрировавшись через чат-бот в Telegram. Сейчас регистрация на осенний семестр у нас закрыта, потому что есть очень много желающих.

— Чем отличается обучение в таких школах от того, как учатся в польских заведениях?

Программой. Украинская образовательная программа общеобразовательных школ не идентична польской программе начальной и средней школы. Например, в Украине выпускные классы — это 9-й и 11-й, а в Польше — 8 и 12-ый. Также отличаются и предметы и их количество.

Мы работаем по стандартам МОН. У нас углубленное изучение английского языка и изучение второго иностранного — польского.

— Планируете ли расширять географию украинских школ в Польше? Где именно планируете открыться?

Поскольку у нас есть школы в трех городах Польши (Варшава, Краков и Вроцлав) и летние лагеря в четырех (Варшава, Краков, Вроцлав и Люблин), мы столкнулись с большим спросом на обучение в том же Жешуве.

Многие родители и учителя постоянно обращаются с просьбой открыть дополнительные школы в других городах (Познань, Гданьск). Мы бы очень с радостью это делали, однако сейчас у нас есть финансовые ограничения, с которыми пытаемся справиться. Уверены, что и в других городах будут наши школы уже в скором времени.

"Более 56% украинских детей-беженцев уже учатся в польских школах"

— Многие ли родители с детьми хотят вернуться домой, и сколько они планируют остаться в Польше?

Мы много общаемся непосредственно с родителями. Если честно, наибольшее количество родителей находится в состоянии неопределенности. Многие вернулся в Украину и много кто собирался это сделать летом. Но, учитывая увеличение количества обстрелов украинских городов в последнее время, передумали. К сожалению, ситуация в Украине не гарантирует безопасности и запуск учебного процесса офлайн.

Фото: Около трети украинских детей-беженцев продолжили обучение в украинских школах онлайн (Getty Images)

Как свидетельствуют цифры, которые мы собрали весной, опрашивая родителей через Telegram-бот, более 56% украинских детей-беженцев уже учатся в польских школах. Примерно 28% продолжили учиться онлайн в украинских школах (к осени ситуация изменится, потому что родители отдают предпочтение офлайн-обучению). Лишь 4% украинских детей-беженцев учились в украинской школе в Польше.

Цифры, которые мы собирали летом, уже были другими: 53% родителей планируют отдать детей в польские школы, 17% будут учиться дистанционно в украинских школах, а 8% хотят найти украинскую школу.

Процитирую одну маму-учительницу, которая работает у нас, а ее девочка пойдет в первый класс в нашей школе:

"Как мама первоклассницы, у меня есть страхи относительно обучения. Поскольку раньше четко понимала, в какую школу пойдет моя дочь и как спланировать свой график, чтобы забирать ее из школы. Сейчас очень трудно, как говорится, сделать правильный выбор. Поскольку большинство родителей, которые уехали в Польшу, понимают, что обучение онлайн для детей достаточно тяжело дается + военное положение влияет на эмоциональное состояние и желание учиться. Для себя приняла решение отдавать ребенка в украинскую школу во Вроцлаве, поскольку после окончания войны планирую возвращаться домой. Это прекрасно, что у наших детей есть возможность учиться за рубежом, но по украинской программе и с украинскими детьми и учителями. Впрочем, родители, которые планируют оставаться здесь и в дальнейшем, отдают детей в польскую школу. Обучение в польской школе труднее дается родителям, чем детям, потому что дети гораздо быстрее учат язык и могут общаться со сверстниками”.

— Как думаете, что нужно, чтобы больше детей с родителями возвращались в Украину? Потому что немало украинцев планирует остаться в Польше и после нашей победы в войне.

По статистике, около 40% людей в случае перемещения из-за войны остаются в других странах. Но надеюсь, что как только мы одержим победу, все вернутся в свои дома.

Напомним, украинцы в Польше могут получить денежную выплату для подготовки ребенка к школе.