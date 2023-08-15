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Викидають навіть яблука. Українців попередили про суворі перевірки на польському кордоні

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Вівторок 15 серпня 2023 15:15
Викидають навіть яблука. Українців попередили про суворі перевірки на польському кордоні Фото: Перевірки на польському кордоні (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українців, які перетинають польський кордон у ці дні, попереджають про прискіпливі перевірки польських прикордонників. Нібито не дозволяють провозити продукти для власного вжитку.

Що заборонено ввозити у Польщу, а які продукти дозволені, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сайт granica.gov.pl.

"Їдете до Польщі з дитиною, не забудьте її добре нагодувати перед в'їздом на польську сторону. Польський митник забере не лише бутерброди з шинкою, а й фрукти а іншу їжу. Навіть за одне яблуко можна отримати штраф", – попереджають у групі Facebook "Granica/Кордон PL-UA".

У дописі наводиться досвід однієї із користувачок, яка написала, що коли стояла на перевірці у поляків, викидали всі овочі та фрукти, навіть одне яблуко не дозволили везти.

Українці коментують, що суворий підхід залежить від прикордонника на зміні.

"Я їжджу регулярно з 2018 року, були випадки коли пропускали з будь-чим, а були випадки, що один бутерброд чи одне яблуко викидали на вимогу прикордонників. Раз з салом пропустять, а можуть і на одне яблуко сказати "не можна", – ділиться досвідом одна з українок.

Між тим, офіційні правила ввозу продуктів до ЄС не забороняють брати із собою невелику кількість їжі для власного споживання.

"Якщо ви подорожуєте до ЄС із країни, що не входить до ЄС, вам заборонено брати з собою будь-які м’ясні чи молочні продукти. Однак ви можете взяти з собою обмежену кількість фруктів і овочів, а також яєць, яєчних продуктів і меду. Дозволяється також обмежена кількість риби або рибних продуктів", – зазначається на сайті Євросоюзу.

Викидають навіть яблука. Українців попередили про суворі перевірки на польському кордоніФото: Проходження польського кордону (twitter.com/Straz_Graniczna)

Згідно з офіційними митними правилами, у Польщу заборонено провозити без ветеринарного контролю:

  • м'ясні продукти та субпродукти;
  • молочні продукти, включаючи кондитерські вироби з ними.

Такі продукти треба залишити у спеціальних контейнерах на кордоні.

Дозволяється провозити:

  • сухе молоко та дитяче та спеціальне харчування за медичними показаннями в закритій упаковці– 2 кг;
  • свіжу (морожену) або приготовану рибу – 20 кг.
  • корми для тварин за медичними показаннями, що запаковані у спеціальне пакування – 2 кг.

Дозволяється по 5 кг овочів та фруктів, до 2 кг меду. Кави – лише 0,5 кг. Сигарет можна везти до 40 шт. Алкоголю з міцністю понад 22% - 1 л, вина – 4 л, пива – 16 л.

Раніше ми писали, які речі заборонено везти з України за кордон.

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