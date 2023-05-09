Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила
У зв'язку із війною багато українців почали частіше їздити в інші країни. При цьому нерідко при перетині кордону у них забирають деякі речі, продукти чи ліки.
Які речі митні правила забороняють везти з України, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на visitukraine.today.
Яку їжу та ліки можуть вилучити на кордоні
Українці, які в іншій країні мають потребу в конкретних українських продуктах та ліках, при нагоді намагаються привезти їх з дому. Поради про правила перевезення зазвичай запитують у соцмережах. У перші місяці війни прикордонники зазвичай пропускали громадян без особливих перевірок їхніх сумок.
Між тим, у Державній митній службі України нагадують, які речі, продукти та заборонено провозити через кордон.
Їжу везти із собою можна, але з певними умовами. Наприклад, це можуть бути готові страви не більше 2 кг. Консервацію також можуть пропустити, якщо вона не буде підозрілою.
Також є норми на популярні продукти:
- кава – до 500 г;
- шоколад – кілька плиток;
- мед – до 2 кг;
- яйця – до 2 кг.
А от м'ясні та молочнені продукти везти категорично заборонено:
- свіже м`ясо;
- сало, ковбаси;
- сири, молоко та кисломолочні продукти;
- понад 20 кг риби та 125 г осетрової ікри.
Фото: Перевірка на кордоні (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Також суворий контроль діє стосовно ліків. Не можна провозити такі категорії препаратів:
- із наркотичними чи психотропними речовинами у складі;
- сильнодійні препарати, якщо немає рецепта від лікаря;
- ліки обсягом понад 500 мл.
Які обмеження діють на вивезення алкоголю та тютюну
Алкоголь і тютюн можна перевозити наземним транспортом в обмеженій кількості. Провозити такі речовини можуть тільки особи від 21 років.
- міцні алкогольні вироби (не більше 1 л на людину);
- слабо алкогольні напої – до 2 л на людину;
- пиво (до 16 л);
- вино – до 4 л;
- сигарети – 2 відкриті пачки;
- сигари – до 10 шт;
- рідини для куріння електронних сигарет (до 10 мл).
Фото: На кордоні можуть забрати заборонені до перевезення продукти і речі (gettyimages.com)
Які ще предмети заборонено вивозити
Під заборону на вивезення з України потрапили різні категорії предметів. Наприклад:
- зброя, боєприпаси та військове спорядження;
- наркотичні та психотропні речовини;
- сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини;
- витвори мистецтва, культурні та історичні цінності;
- анульовані цінні папери;
- товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;
Про повний перелік особистих речей та їхню кількість, які можна везти із собою з України, можна прочитати на сайті Державної митної служби.
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