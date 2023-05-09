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Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила

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Вівторок 09 травня 2023 08:30
Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила Фото: Перетин кордону України (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

У зв'язку із війною багато українців почали частіше їздити в інші країни. При цьому нерідко при перетині кордону у них забирають деякі речі, продукти чи ліки.

Які речі митні правила забороняють везти з України, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на visitukraine.today.

Яку їжу та ліки можуть вилучити на кордоні

Українці, які в іншій країні мають потребу в конкретних українських продуктах та ліках, при нагоді намагаються привезти їх з дому. Поради про правила перевезення зазвичай запитують у соцмережах. У перші місяці війни прикордонники зазвичай пропускали громадян без особливих перевірок їхніх сумок.

Між тим, у Державній митній службі України нагадують, які речі, продукти та заборонено провозити через кордон.

Їжу везти із собою можна, але з певними умовами. Наприклад, це можуть бути готові страви не більше 2 кг. Консервацію також можуть пропустити, якщо вона не буде підозрілою.

Також є норми на популярні продукти:

  • кава – до 500 г;
  • шоколад – кілька плиток;
  • мед – до 2 кг;
  • яйця – до 2 кг.

А от м'ясні та молочнені продукти везти категорично заборонено:

  • свіже м`ясо;
  • сало, ковбаси;
  • сири, молоко та кисломолочні продукти;
  • понад 20 кг риби та 125 г осетрової ікри.

Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правилаФото: Перевірка на кордоні (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Також суворий контроль діє стосовно ліків. Не можна провозити такі категорії препаратів:

  • із наркотичними чи психотропними речовинами у складі;
  • сильнодійні препарати, якщо немає рецепта від лікаря;
  • ліки обсягом понад 500 мл.

Які обмеження діють на вивезення алкоголю та тютюну

Алкоголь і тютюн можна перевозити наземним транспортом в обмеженій кількості. Провозити такі речовини можуть тільки особи від 21 років.

  • міцні алкогольні вироби (не більше 1 л на людину);
  • слабо алкогольні напої – до 2 л на людину;
  • пиво (до 16 л);
  • вино – до 4 л;
  • сигарети – 2 відкриті пачки;
  • сигари – до 10 шт;
  • рідини для куріння електронних сигарет (до 10 мл).

Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила

Фото: На кордоні можуть забрати заборонені до перевезення продукти і речі (gettyimages.com)

Які ще предмети заборонено вивозити

Під заборону на вивезення з України потрапили різні категорії предметів. Наприклад:

  • зброя, боєприпаси та військове спорядження;
  • наркотичні та психотропні речовини;
  • сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини;
  • витвори мистецтва, культурні та історичні цінності;
  • анульовані цінні папери;
  • товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;

Про повний перелік особистих речей та їхню кількість, які можна везти із собою з України, можна прочитати на сайті Державної митної служби.

Нагадаємо, ми писали, як правильно користуватися українською банківською картою за кордоном.

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