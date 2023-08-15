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Выбрасывают даже яблоки. Украинцев предупредили о строгих проверках на польской границе

Новина українською →
Вторник 15 августа 2023 15:15
Выбрасывают даже яблоки. Украинцев предупредили о строгих проверках на польской границе Фото: Проверки на польской границе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцев, пересекающих польскую границу в эти дни, предупреждают о тщательных проверках польских пограничников. Якобы не разрешают провозить продукты для собственного потребления.

Что запрещено ввозить в Польшу, а какие продукты разрешены, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сайт granica.gov.pl.

"Едете в Польшу с ребенком, не забудьте его хорошо накормить перед въездом на польскую сторону. Польский таможенник заберет не только бутерброды с ветчиной, но и фрукты и другую еду. Даже за одно яблоко можно получить штраф", – предупреждают в группе Facebook "Granica/Граница PL-UA".

В сообщении приводится опыт одной из пользовательниц, которая написала, что когда стояла на проверке у поляков, выбрасывали все овощи и фрукты, даже одно яблоко не разрешили везти.

Украинцы комментируют, что суровый подход зависит от пограничника на смене.

"Я езжу регулярно с 2018 года, были случаи, когда пропускали с чем-либо, а были случаи, что один бутерброд или одно яблоко выбрасывали по требованию пограничников. Раз с салом пропустят, а могут и на одно яблоко сказать "нельзя", – делится опытом одна из украинок.

Между тем официальные правила ввоза продуктов в ЕС не запрещают брать с собой небольшое количество пищи для собственного потребления.

"Если вы путешествуете в ЕС из страны, не входящей в ЕС, вам запрещено брать с собой любые мясные или молочные продукты. Однако вы можете взять с собой ограниченное количество фруктов и овощей, а также яиц, яичных продуктов и меда. Разрешается также ограниченное количество рыбы или рыбных продуктов", – отмечается на сайте Евросоюза.

Выбрасывают даже яблоки. Украинцев предупредили о строгих проверках на польской границеФото: Прохождение польской границы (twitter.com/Straz_Graniczna)

Согласно официальным таможенным правилам, в Польшу запрещено провозить без ветеринарного контроля:

  • мясные продукты и субпродукты;
  • молочные продукты, включая кондитерские изделия с ними.

Такие продукты следует оставить в специальных контейнерах на границе.

Разрешается провозить:

  • сухое молоко и детское и специальное питание по медицинским показаниям в закрытой упаковке – 2 кг;
  • свежую (мороженую) или приготовленную рыбу – 20 кг.
  • корма для животных по медицинским показаниям, упакованные в специальную упаковку – 2 кг.

Разрешается по 5 кг овощей и фруктов, до 2 кг меда. Кофе – всего 0,5 кг. Сигарет можно везти до 40 шт. Алкоголя с крепостью свыше 22% – 1 л, вина – 4 л, пива – 16 л.

Раньше мы писали, какие вещи запрещено везти из Украины за границу.

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